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SBL明星賽／同樣飛過5人狂扣　泰勒2奪扣籃王IG狂PO

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▲▼SBL第16季明星賽,灌籃大賽冠軍,台銀,呂孟瑋,泰勒。（圖／記者季相儒攝）

▲泰勒不僅飛過5名球員，也飛過211公分洋將麥克連扣籃。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／桃園報導

第10季靠著「飛過5人」的扣籃在台體大拿下灌籃大賽冠軍，6年後在桃園巨蛋，泰勒再度飛過5名球員，以全場唯一一次「滿分50分」，與隊友呂孟瑋攜手奪下第16季SBL灌籃大賽冠軍，泰勒也成為SBL史上繼張羽霖後，又一位2度拿兩次灌籃王好手，泰勒賽後也興奮與媒體自拍放在IG，笑稱要好好留下回憶。

此次灌籃大賽改採「土洋聯手」新制，台銀原先推出泰勒及本土魔獸謝宗融參賽，但由於謝宗融腳踝扭傷，改由新秀呂孟瑋入替。

賽前富邦「彈跳怪物」米歇爾及第13季扣籃王蕭順議被視為奪冠最大熱門，但泰勒不愧為第10季扣籃王，預賽就先以單手大風車拿下47分高分。

▲▼SBL第16季明星賽,灌籃大賽冠軍,台銀,呂孟瑋,泰勒。（圖／記者季相儒攝）

▲台銀新秀呂孟瑋頂住壓力，與泰勒攜手拿下灌籃大賽冠軍。（圖／記者季相儒攝）

即便呂孟瑋扣籃分數並未太高，但泰勒仍舊挺身而出，決賽最後一扣一次飛過陳昱瑞、李其恩、呂孟瑋、蕭順議及米歇爾，又一次用招牌的「飛越5人」狂扣，拿下50分滿分，也順利以總分134分奪冠。

泰勒賽後接受媒體訪問時幽默表示，「我告訴自己，只要拿下灌籃大賽冠軍，我就要跟媒體合影放在IG的限時動態，雖然我的粉絲還沒很多，但也會有5000人左右能看到。」

▲▼SBL第16季明星賽,灌籃大賽冠軍,台銀,呂孟瑋,泰勒。（圖／記者季相儒攝）

▲泰勒飛過5名球員，滿分拿下SBL灌籃大賽冠軍。（圖／記者季相儒攝）

泰勒表示，「6年前我拿冠軍還沒用IG，我自己本身也不太擅長社群，但為了球迷我願意分享我的生活給大家，很高興我能第2次奪下灌籃王，很感謝大家的支持。」

對於再度用「飛過5人」扣籃奪冠，泰勒也強調，「這次我熱身還沒熱足，也許未來有機會我會挑戰飛過6人，但至少我這次有飛過麥克連了，他可是有7呎身高呢。」

▲▼SBL第16季明星賽,灌籃大賽冠軍,台銀,呂孟瑋,泰勒。（圖／記者季相儒攝）

▲泰勒、呂孟瑋攜手拿下SBL第16季灌籃大賽冠軍。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 泰勒灌籃大賽SBL明星賽呂孟瑋米歇爾
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