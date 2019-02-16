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ABL／震撼加盟寶島夢想家？　吳永盛：機率6到7成

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▲▼瓊斯盃中華白對立陶宛,吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

▲吳永盛自稱加盟夢想家機率大約6到7成。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

16日寶島夢想家主場2分惜敗西貢火焰，但夢想家場邊卻出現意外人物，那就是旅美小將吳永盛，結束美國NCAA學業返台自主訓練的他，目前加入夢想家訓練，今日也隨隊在主場觀戰。吳永盛親自表示，「目前確實加入夢想家練球，但是否加盟還在接洽，加盟的機率大約6到7成。」

結束NCAA一級沙加緬度州大學業後，目前返台自主訓練的吳永盛，近期加入夢想家訓練，16日也隨隊在主場與西貢熱火進行交手。

吳永盛表示，「確實有與夢想家球團洽談，但還未談妥加盟事宜。今天實際觀看了夢想家的主場賽事，現場的比賽氣氛與強度都很棒，之後就看最後的結果如何。」

吳永盛強調，「目前加盟的機率大約6到7成，但明日夢想家的主場賽，自己不會出現在場邊。」

夢想家總經理，同時也身兼吳永盛經紀團隊負責人的張憲銘則表示，「確實是往好的方向走，吳永盛也是個很棒的即戰力，但詳細是否加盟，還需要最後的洽談才能確定。」

至於從吳永盛國2開始就看著他一路成長，身為金華國中學長，也是夢想家領隊的「黑人」陳建州則強調，「當然希望吳永盛能夠加入，希望能一條龍式的照顧這個學弟。」

▲▼瓊斯盃中華白對立陶宛,吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

▲吳永盛去年才入選瓊斯盃中華白國手。（圖／記者季相儒攝）

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