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阿提諾瓊斯盃加入中華隊測試？　籃協否認：尚未接洽

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▲▼2019.01.24 夢想家vs澳門，阿提諾（Will Artino）、米勒（Malclom Miller）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲籃協方面否認阿提諾今年瓊斯盃將加入中華男籃測試。（圖／寶島夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

17日傳出ABL寶島夢想家主力中鋒阿提諾(William Artino)可能在今年瓊斯盃加入中華隊，進行相關歸化測試，但18日中華籃協副秘書長也是負責國家隊組訓事宜的李雲翔則澄清否認。李雲翔強調，「確實傾向在瓊斯盃安插一位測試洋將加入中華白隊，但與阿提諾並未有所接觸，因此也沒有阿提諾要加入中華隊說法。」

17日負責本季ABL轉播的Eleven Sports在官方粉絲專頁發文，透露夢想家白人中鋒阿提諾將在這個夏天加入中華隊，並透過瓊斯盃進行歸化測試。

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但18日籃協副秘書長李雲翔則駁斥此說法，強調雙方並未有正式接觸，也沒有邀請阿提諾加入中華男籃進行測試。

李雲翔表示，「目前確實會在今年瓊斯盃安排洋將進行測試，可能先加入中華白集訓，但若有合適人選，也不排除中華藍也加入測試洋將助陣。」

「籃協方面針歸化人選仍積極物色，但最終仍需體育署核定相關經費，如果阿提諾確定有意願投入，後續雙方可以進行討論。至於現有的SBL洋將方面，目前看來並未有合適的歸化人選。」李雲翔如此強調。

至於阿提諾所屬的夢想家球團方面，領隊「黑人」陳建州對此則表示，「樂觀其成，若中華隊有需要，我們這邊絕對是全力配合。」

現年26歲，身高達211公分的阿提諾，本季來台效力夢想家平均可繳出20.2分、10.4籃板、2.9助攻、1.4阻攻。

▲▼夢想家踢館西貢熱火，陳世念、阿提諾（Will Artino）。（圖／寶島夢想家提供）

▲阿提諾是本季夢想家禁區支柱。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： 阿提諾瓊斯盃中華隊中華男籃William Artino籃球
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