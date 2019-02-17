飛過歐尼爾致敬VC的超人扣籃　雷霆迪亞洛灌籃大賽奪冠

▲2019年NBA灌籃大賽，雷霆新秀迪亞洛順利奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA全明星賽第2天壓軸好戲，由最血脈噴張的灌籃大賽擔綱，雷霆垂直起跳高度達到44.5英吋的新秀迪亞洛(Hamidou Diallo)，預賽首輪就以飛過「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)並手插籃框致敬卡特(Vince Carter)的超人裝扣籃技驚四座，決賽再擊敗尼克史密斯(Dennis Smith Jr.)，順利拿下本屆灌籃王頭銜。

此次4位參賽者包括史密斯、雷霆隊的迪亞洛(Hamidou Diallo)、老鷹隊的柯林斯(John Collins)和地主球隊黃蜂的布里吉斯(Miles Bridges)，賽前迪亞洛並不被看好，甚至可能是奪冠呼聲最低的一員。

首位上場的柯林斯，一次摸籃板側緣後的扣籃，展現不錯創意及力度，但並未受到評審青睞，僅拿下40分。第2灌則大玩道具招數，穿起復古飛行員造型，飛越過木頭製的模型飛機，但起飛與升空時都破壞道具本身，讓他僅拿下42分率先遭淘汰。

迪亞洛首灌請出衛斯布魯克(Russell Westbrook)相助，衛少拋球後反彈讓迪亞洛升空轟炸，順利拿下48分高分，第2灌則請出「俠客」歐尼爾，直接飛過老前輩並手插入籃框，並露出特製球衣內的超人裝，順利也拿下50分滿分。

▲尼克史密斯失敗率過高，此次屈居亞軍。（圖／達志影像／美聯社）

上屆也參賽的史密斯，首灌雖然經歷多次嘗試，但一記自拋的逆向轉體扣籃，仍拿下45分高分。第2灌則請出兒時死黨，也是美國知名嘻哈歌手科爾(‎J. Cole)的高中球衣，由科爾拋球扣籃成功，隨後科爾也嘗試扣籃差點成功，但來更多笑料，史密斯也順利拿下50分滿分。

壓軸登場的地主黃蜂好手布里吉斯，首灌嘗試自拋砸板反彈後胯下扣籃，但連續嘗試未能成功，僅拿下33分低分。第2灌布里吉斯請出黃蜂一哥華克(Kemba Walker)傳球，並穿上黃蜂傳奇球星「祖母」強森(Larry Johnson)的2號球衣，完成一記接球後360度右手扣籃，拿下本屆首個滿分50分扣籃。

決賽由史密斯與迪亞洛挺進，但史密斯首灌多次嘗試未能順利扣進，僅拿35分，但迪亞洛首扣也表現不佳僅拿43分。史密斯決賽第2灌則由柯瑞(Stephen Curry)拋球，飛過「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)，多次嘗試後也拿下50分滿分。

迪亞洛最後第2扣飛過嘻哈歌手後，小風車扣籃拿下45分，也順利奪下本屆灌籃大賽冠軍。



▲NBA灌籃大賽，地主黃蜂好手布里吉斯預賽就遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）