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HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

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▲能仁丁冠皓、高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁8強首戰以22分大勝，高錦瑋全場8投6中拿下14分、3抄截。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

本季被視為奪冠最大熱門的能仁家商，18日在HBL甲級男子8強首戰對上南湖高中，能仁全場5人得分上雙，王翊帆砍下全場最高24分，主力前鋒丁冠皓則有18分、8籃板、9助攻全能演出，最終能仁94比72大勝過關。能仁教頭林正明則表示，「先發球員表現我不擔心，反而是替補的慢熱問題，還需要去解決。」

HBL男、女甲級8強18日於台北和平籃球館與台北體育館兩地開打，晚間能仁vs.南湖之戰，能仁發揮兵多將廣實力，全場一路壓制對手，最終以22分旗開得勝。

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能仁教頭林正明表示，「主力陣容我認為沒問題，但替補則有慢熱狀況。今天本來我的打算，就是在分數可以的狀況下，讓替補球員好好磨練。」

能仁上周分別前往健行、國體移地訓練，與兩支上季打入總冠軍賽的頂尖UBA勁旅進行實戰練兵。

此戰拿下18分、8籃板、9助攻的主力前鋒丁冠皓就表示，「調整狀況其實蠻不錯的，特別是跟大學球隊交手，我們在碰撞度上確實學到了很多，但此戰確實如教練所言，替補球員的熱機速度還要再快一些。」

過年期間僅從除夕放到初二，3天年假期間還要求球員定時上傳自主訓練影片，能仁此次備戰8強賽可說做足準備，接下來19日能仁還將遭遇強敵高苑工商，林正明強調，「高苑的整體得分點更多，這是明日最需要注意的一點，還是回到我說的，替補球員的銜接度也是相當重要。」

▲能仁丁冠皓、高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁主力前鋒丁冠皓的成熟度令教練林正明相當滿意。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： HBL能仁南湖丁冠皓王翊帆高錦瑋
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