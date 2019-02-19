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HBL／年假自發訓練皮繃緊　能仁丁冠皓「壓抑完美」

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▲能仁丁冠皓、高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁丁冠皓要擺脫追求完美的個性。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

雖然年假僅放了3天時間，能仁家商的球員在僅有的假期中仍堅守本分，按照教練的體能計畫自主訓練，主力前鋒丁冠皓就說，「教練規定每天都要錄影回傳，自己也特別著重耐力跑的部分，甚至放假回來還瘦了0.1公斤。」丁冠皓也透露，「教練要我別每球都想花式傳球，要壓抑自己想表現完美的態度。」

與HBL列強大致相同，能仁此次農曆年假從除夕放到年初二晚間收假，雖只有短短3天假期，但教練團與球員可是繃緊神經，除了訂出每個人的訓練計劃外，甚至也要求球員按時回傳操課影片，絲毫不馬虎。

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能仁主力前鋒丁冠皓就說，「年假每天我都自主訓練體能，特別著重在耐力跑這方面，雖然媽媽特別煮了我愛吃的牛肉給我補一下，但收假回來我反而還瘦了0.1公斤。」

丁冠皓8強首戰就拿下18分、8籃板、9助攻全能表現領勝，能仁教頭林正明直言，「丁冠皓已經很成熟，甚至是大學生的球了，我並不擔心他的調整狀況。」

至於丁冠皓自己，8強最大的目標除了持續晉級，更重要的是要捨棄「追求完美」的心態。

「教練常告訴我，要簡單的傳球，不要老是想做花俏的動作。何時該傳何時該投，我必須拿捏得更果決，同時盡量自己要求完美的想法。」丁冠皓如此說道。

▲能仁丁冠皓、高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁本季是HBL甲級男子組奪冠大熱門。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 丁冠皓能仁HBL籃球8強賽林正明
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