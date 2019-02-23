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林書豪決勝期關鍵9分　高效融入成暴龍替補要角

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪稱職扮演暴龍板凳暴徒角色。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

全明星周後首戰，暴龍最終靠著終場前15.1秒雷納德(Kawhi Leonard)關鍵抄截後灌籃得手，奠定7連勝佳績。但末節林書豪替補火力全開，單節拿下關鍵9分表現，同樣功不可沒。林書豪此戰上場19分28秒，就拿下11分、3籃板、2助攻、1抄截，高效率表現稱職扮演板凳暴徒要角。

加盟暴龍首戰拿下8分、5籃板、5助攻助勝，林書豪在經過明星賽假期充電調整後，23日主場迎戰西區強敵馬刺，即便上半場手感欠佳，僅靠罰球拿下兩分，但教練團明顯對於林書豪有一定信任程度與使用方式，仍維持一定調整方式讓豪小子獲得足夠上場時間，而林書豪也確實用足夠表現回應。

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林書豪此戰分別在第1、3節後半段替補上陣，隨後2、4節開局都擔任先發主控角色，特別是末節兩軍持續拉鋸狀況下，林書豪接連利用招牌中距離跳投，拿下關鍵9分，也成為暴龍穩住戰局的重要關鍵人物。

此戰林書豪最終拿下11分、3籃板、2助攻、1抄截，目前在球隊擔任當家主控羅瑞(Kyle Lowry)替補的第2號控球角色相當明確，而林書豪顯然也相當適應目前在新東家之角色，助隊豪取7連勝佳績，展現了中生代球員該有的成熟度及價值。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪末節關鍵表現，幫助暴龍取得7連勝。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪暴龍NBA籃球迪羅臣馬刺DDR雷納德黑衫軍
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