運動雲

> >

要當台灣首位奧運鐵人　張團畯目標直闖世界前70名

ETtoday運動雲

▲台灣鐵人三項好手張團畯，目標鎖定2020年東京奧運參賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣鐵人三項好手張團畯，目標鎖定2020年東京奧運參賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2018年雅加達亞運，台灣鐵人三項好手張團畯寫下史上最佳的男子組第5名佳績，這也代表著他的2020年東京奧運逐夢之路將正式啟航。先前赴普吉島移訓歸來後，張團畯接下來還將遠征紐西蘭持續移訓，並在今年鎖定16項大賽，拚進世界排名前70名，最終目標則是踏上2020年的東京奧運會。

自2000年雪梨奧運將鐵人三項納入正式比賽項目後，台灣至今在此項目並未有選手能正式闖入奧運殿堂，但這樣的遙不可及夢想，在張團畯去年雅加達亞運拿下男子組第5名後，似乎開始有了新的希望。

請繼續往下閱讀...

張團畯說，「在亞運會拿下第5名，並取得奧運積分後，目前我的世界排名已經來到98位，今年我預計參加16到18場大賽，只要能取得由ITU(International Triathlon Union國際鐵人三項聯盟)的足夠積分，將世界排名挺進至70名內，前進東京奧運將不只是空談。」

從小從游泳起家，也曾是田徑場上好手，成長過程一直飽受過動症狀況所苦的張團畯，在高中2年級遇到成淵高中恩師潘瑞根後，正式開啟成為鐵人三項選手之路。

張團畯表示，「身為一位運動員，參加奧運絕對是至高無上的光榮與夢想，在去年亞運會前我確實有思考過這種可能性，而現在我更加篤定，這個挑戰並不項之前如此的遙遠。」

長期身為鐵人工廠贊助選手，張團畯此次也透過一系列的網路募款活動，希望能籌措到更多出國移地訓練及參賽經費，並在2020年完成踏上東京奧運殿堂的終極目標。

▲台灣鐵人三項好手張團畯，目標鎖定2020年東京奧運參賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣鐵人三項好手張團畯(右)，長期受到鐵人工廠贊助。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 張團畯鐵人鐵人三項亞運東京奧運奧運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

推薦閱讀

HBL／一日一場館也沒差　普門女將心理建設迎2連勝

HBL／禪修領球員專注　普門克服場館挑戰迎向3連霸

HBL／年假自發訓練皮繃緊　能仁丁冠皓「壓抑完美」

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

熱門新聞

致敬喬丹！　杜克怪物新人威廉森罰球線起跳飛扣

日職／王柏融春訓高水準　許銘傑：出乎我意料

全美高中女籃第一人佩奇　顏值身材球技全面逆天

柯瑞搭公鹿一哥很來電？外媒曝勇士2021年網羅字母哥劇本

杜拜女網賽／謝淑薇1日2勝　單打進16強雙打8強

HBL／王翊帆末節三分連發　能仁擒高苑開季10連勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1逐夢鐵人　張團畯目標登東京奧運

2富邦盃少棒仁善高杰阻殺：教練教得好

3杜拜女網賽謝淑薇1日2勝

4王翊帆三分連發　能仁開季10連勝

5富邦盃少棒中平黃律維兩週內登上先發

熱門新聞

1杜克怪物新人威廉森罰球線飛扣

2王柏融水準　許銘傑：出乎我意料

3第一女高中生佩奇球技顏值都逆天

4柯瑞搭字母哥可能在2021年成真？

5杜拜女網賽謝淑薇1日2勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366