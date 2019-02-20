要當台灣首位奧運鐵人　張團畯目標直闖世界前70名

▲台灣鐵人三項好手張團畯，目標鎖定2020年東京奧運參賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2018年雅加達亞運，台灣鐵人三項好手張團畯寫下史上最佳的男子組第5名佳績，這也代表著他的2020年東京奧運逐夢之路將正式啟航。先前赴普吉島移訓歸來後，張團畯接下來還將遠征紐西蘭持續移訓，並在今年鎖定16項大賽，拚進世界排名前70名，最終目標則是踏上2020年的東京奧運會。

自2000年雪梨奧運將鐵人三項納入正式比賽項目後，台灣至今在此項目並未有選手能正式闖入奧運殿堂，但這樣的遙不可及夢想，在張團畯去年雅加達亞運拿下男子組第5名後，似乎開始有了新的希望。

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張團畯說，「在亞運會拿下第5名，並取得奧運積分後，目前我的世界排名已經來到98位，今年我預計參加16到18場大賽，只要能取得由ITU(International Triathlon Union國際鐵人三項聯盟)的足夠積分，將世界排名挺進至70名內，前進東京奧運將不只是空談。」

從小從游泳起家，也曾是田徑場上好手，成長過程一直飽受過動症狀況所苦的張團畯，在高中2年級遇到成淵高中恩師潘瑞根後，正式開啟成為鐵人三項選手之路。

張團畯表示，「身為一位運動員，參加奧運絕對是至高無上的光榮與夢想，在去年亞運會前我確實有思考過這種可能性，而現在我更加篤定，這個挑戰並不項之前如此的遙遠。」

長期身為鐵人工廠贊助選手，張團畯此次也透過一系列的網路募款活動，希望能籌措到更多出國移地訓練及參賽經費，並在2020年完成踏上東京奧運殿堂的終極目標。

▲台灣鐵人三項好手張團畯(右)，長期受到鐵人工廠贊助。（圖／記者杜奕君攝）