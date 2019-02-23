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雷納德關鍵抄截迪羅臣　林書豪砍11分助暴龍7連勝

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德全場轟下25分、6籃板，並以關鍵抄截幫助暴龍7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季開打前成為交易案互換對象，雷納德(Kawhi Leonard)與迪羅臣(DeMar DeRozan)23日再度宿命對決，此戰雷納德展現頂尖球星價值，終場前15.1秒抄走迪羅臣手中籃球，單臂爆扣帶領暴龍120比117險勝，林書豪末節連拿關鍵9分，全場11分、3籃板、2助攻，成為球隊7連勝功臣。

林書豪明星賽後首戰，23日主場迎戰馬刺登場，但此戰最大焦點首推「前」龍王，生涯效力暴龍例行賽多達675場的迪羅臣，在本季開打前遭到交易後，首度回到多倫多出賽，開賽迪羅臣也受到暴龍球迷起立鼓掌迎接回歸。

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開賽首節，暴龍單節先以6記三分球取得21比15領先，但隨後馬刺打出8比0攻勢反超前，不過首節終了暴龍穩住領先優勢，26比23領先。

首節中半段替補上陣4投盡墨的林書豪，第2節開打持續上場效力，在2節還剩下9分35秒時兩罰俱中個人首開紀錄。但迪羅臣隨後一記超華麗360度空中轉身左手上籃美技，先帶領黑衫軍追成33平，隨後助馬刺取得5分超前。

不過暴龍仍靠著幾名先發主力追分，扳成49平，隨後兩軍你來我往飆分，暴龍西亞卡姆(Pascal Siakam)底角三分命中，幫助暴龍半場追成1分落後。

▲迪羅臣首度重返多倫多，戰前東家暴龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣上半場演出空中360度轉身上籃美技。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍半場團隊三分球22投12中，命中率高達54.5%，但無法擋住迪羅臣半場轟下11分領軍，造成落後結果，至於林書豪半場則是2分、1籃板、1助攻、1抄截。

第3節暴龍打出11比2反擊，馬刺喊出暫停企圖止血，但雷納德隨後再補上一次左手開後門爆扣，帶領暴龍要回領先優勢。但隨後暴龍教頭納斯(Nick Nurse)吞下個人此戰第2次技術犯規遭驅逐出場，又讓黑衫軍3節打完取得3分領先。

末節林書豪開啟得分模式，連續精準中距離命中，幫助暴龍逆轉超前，暴龍氣勢大增隨後更取得6分領先。隨後馬刺雖急起直追，但終場前2分45秒，雷納德高難度翻身跳投，又吃掉迪羅臣建功。但馬刺連4罰命中，再度超前1分。

終場前57.8秒西亞卡姆籃下補進，但貝里納里(Marco Belinelli)隨即三分命中超前，終場前15.1秒，迪羅臣滑倒遭雷納德抄截單臂爆扣，隨後雷納德在剩下0.2秒時兩罰俱中，暴龍最終3分險勝。
▲迪羅臣首度重返多倫多，戰前東家暴龍。（圖／達志影像／美聯社） 

▲迪羅臣賽前受到多倫多球迷起立鼓掌歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 林書豪暴龍NBA籃球迪羅臣馬刺DDR雷納德黑衫軍
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