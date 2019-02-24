SBL／不灌籃改投三分　施顏宗關鍵三分球挺達欣2連勝

▲達欣施顏宗連續兩記關鍵三分冷箭，宣告正式從傷勢陰霾中重振。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

第15季因左膝重創全數報銷，達欣相當期待的新生代好手「阿飛」施顏宗24日成為球隊致勝英雄，而且靠的不是昔日拿手的飛身爆扣，而是末節連續兩記關鍵三分球，靠著他第4節獨拿11分進帳，達欣最終擺脫裕隆糾纏，以82比75勝出，也成為本周唯一全勝(2連勝)的隊伍。

裕隆與達欣兩支SBL傳統勁旅對決，此戰開賽就充滿濃濃火藥味，裕隆兩大主將呂政儒、桑尼先後因不滿裁判尺度，遭吹技術犯規。

請繼續往下閱讀...

達欣此戰靠著梅奧、麥克連及蘇翊傑聯手，前3節取得3分領先，但第4節剩下6分1秒時，裕隆林力仁三分破網，幫助裕隆超前比分。

▲裕隆桑尼此戰再度轟下24分、19籃板、4助攻。（圖／籃協提供）

隨後雙方展開拉鋸激戰，終場前1分38秒，施顏宗三分破網幫助達欣兩分超前，隨後他又在終場前56.8秒再度三分球命中，最後再補上兩罰奠定勝果，最終達欣就靠著他末節獨拿11分穩住陣腳，喜迎本周2連勝。

施顏宗賽後直言，「我知道每隊都放我投外線，但我平常是有在練外線，今天既然有空檔就拿出投。我也希望各隊還是多放我投，好讓我建立我的信心。」

達欣總教練范耿祥也說，「阿飛平常就提早1小時到球場準備，他能投進這兩記三分我不意外，今天他為自己爭取到更多的上場時間了。」

▲達欣本周喜迎2連勝。（圖／籃協提供）