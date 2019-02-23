SBL／溫立煌關鍵罰球建功　達欣兩分逆轉氣走富邦

▲達欣、富邦打出一場肉博激戰，比賽內容充滿不少火花。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

一路陷入挨打落後苦戰，達欣23日在面對富邦勇士之戰，靠著長人溫立煌終場前52.6秒兩罰俱中超前逆轉，隨後洋將麥克連再補兩罰中一，加上富邦最後一擊郭少傑出現要命失誤，最終達欣就以83比81氣走富邦，收下驚險一勝。

此戰達欣vs.富邦開賽就充滿激烈對抗，達欣主控蘇翊傑面對富邦祭出李秉鴻貼身防守，開賽僅49秒就因抗議遭吹技術犯規，也讓此戰充滿濃濃火藥味。

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下半場富邦劉韋辰、達欣呂濟而又因爭搶地板球險些擦槍走火，但陷入落後不利局面的達欣在終場前52.6秒由溫立煌執行兩罰命中，重新要回領先。

全場貢獻6分、3籃板，但罰球線4罰俱中的溫立煌賽後笑說，「我要罰球前，富邦洋將就用英文跟我說絕對不會進(hell no !)，但我也回了他一句一定會進，在第1罰命中後心情就比較穩定了。」

重新要回領先的達欣，隨後再靠麥克連兩罰中一取得兩分領先，但終場前13.2秒手握最後一擊機會的富邦，郭少傑卻發生關鍵失誤斷送贏球機會。

富邦教頭許晉哲表示，「最後一擊就是要利用張宗憲跟米歇爾的擋拆，製造射手的三分出手機會，但上場的球員都不敢處理球，少傑也沒把球接好，就不會有底角劉韋辰的出手機會。」

此戰達欣全場以梅奧的23分、5籃板、3助攻最佳，林宜輝貢獻18分。梅奧此戰三分球又是3投0中，下半季外線尚未開張。

富邦則由雙洋將飆分，賈西亞26分、16籃板，米歇爾26分、9籃板。

另外值得一提的是，此戰不論輸贏雙方，賽後都對團隊罰球表現不滿，達欣此戰團隊31罰20中，命中率僅65%，富邦則更為糟糕，全場24投11中，罰球命中率僅46%。

▲溫立煌(左)關鍵兩罰建功，幫助達欣逆轉擊敗富邦。（圖／籃協提供）