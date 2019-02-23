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SBL／瘋狂愛德飆24分暢飲金酒　台啤超車登例行賽龍頭

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▲台啤愛德、陳兆豪，金酒蘇奕晉。（圖／籃協提供）

▲台啤「瘋狂射手」愛德轟24分，幫助台啤超越金酒登上例行賽首位。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

本季至今仍居例行賽龍頭的金酒，23日面對僅落後半場勝差的台啤，這場龍頭之爭打來也是格外激烈。上半場僅有兩分差情況下，台啤靠著「瘋狂射手」愛德第3節狂飆15分，全場進帳24分、7籃板、4助攻演出之下，85比67擊敗金酒，也順利「超車」登上例行賽龍頭，下半季2連敗的金酒則落居第2位。

開賽台啤就發揮猛烈攻勢，在當家主控蔣淯安穿針引線下，打出14比4開局，但金酒隨後總算找到節奏，一度靠著雙洋將夏普、佐藍追近比分，但台啤首節仍取得24比16領先。但第2節金酒由夏普領軍飆分，半場終了一記大號三分彈，幫助金酒反以39比37領先。

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易籃再戰雙方持續激烈交鋒，台啤在愛德單節轟炸15分、3助攻挹注下，台啤一舉取得68比59超前。

末節金酒甚至一度將雙洋將都放在板凳，改以全本土追分，但台啤禁區不斷強攻之下，領先甚至來到18分，也奠定最終勝果。

愛德全場拿下24分、7籃板、4助攻、2抄截表現全面，蔣淯安10分、10助攻，塞瑟夫21分、6籃板，陳兆豪此戰則扮演奇兵拿下13分、7籃板、3抄截。

苦吞下半季2連敗的金酒，此戰則以夏普21分、7籃板、3阻攻最佳，佐藍及蘇奕晉各有11分及10分進帳。

台啤此戰贏球後，正式以16勝10敗再次登上例行賽龍頭，而金酒則是16勝11敗，落居例行賽第2位。

▲台啤愛德、陳兆豪，金酒蘇奕晉。（圖／籃協提供）

▲台啤陳兆豪此戰頂上先發，貢獻13分、7籃板、3抄截表現不俗。（圖／籃協提供）

關鍵字： 愛德台啤SBL籃球周俊三陳兆豪金酒吳俊雄蘇奕晉
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