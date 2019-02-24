SBL／梅奧三分導彈失靈？　范耿祥：K湯也有投不進時

▲達欣梅奧下半季頭兩戰都沒有任何三分球進帳。(圖／籃協提供)

記者杜奕君／桃園報導

16日才風光拿下本屆SBL三分球大賽冠軍，頂著「史上最大咖洋將」，NBA 2008年選秀探花的達欣洋將梅奧下半季卻出現連續兩戰「三分球掛零」的奇特狀況，對比上半季投射能力驚人的表現，確實有些差距。但達欣總教練范耿祥則不以為意，強調「K湯(勇士球星湯普森)也有投不進時，往內切入突破也OK。」

下半季面對璞園、富邦勇士兩戰，身為猛虎軍團得分之鑰的梅奧，合計三分線外11次出手全數落空，對上半季給予外界「投優於切」特性的梅奧來說，著實有些令人驚訝。

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不過這兩戰梅奧平均仍有高達24分、5.5籃板、4助攻的優質表現，雖然三分火力不靈光，但確實可以發現這位NBA等級好手，多了更多強勢突破，製造對手犯規的打法。

達欣教頭范耿祥對於梅奧三分火力驟降並不擔心，范總強調，「K湯也有投不進的時候，梅奧多了很多往內突破的動作，我覺得這樣也很OK，如果他三分狀況不好還執意投下去，這樣不就是濫投了嗎，所以我覺得這樣的調整也很好。」

梅奧本季平均可繳出22.4分、7.1籃板、4.1助攻，整體三分球命中率來到36.5%，每場還能投進多達2.7顆。

▲梅奧的強大得分能力，往往成為各隊防堵的首要目標。（圖／籃協提供）