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SBL／天使折翼手感極凍　全因璞園共識守死他

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▲璞園強森、陳堅恩，台銀天使、張博勝。（圖／籃協提供）

▲璞園賽前就鎖定守住天使，而他此戰也僅17投3中。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

全場17投僅3中，兩分球命中率甚至僅有悽慘的「15%」，台銀重要的外圍射手天使，24日在對上璞園之戰徹底熄火，也讓球隊最終以24分之差慘敗。賽後璞園教頭麥班達直言，「全隊有共識，這場就是要把天使給守住！」而台銀教頭韋陳明則直言，「打不好沒理由，如果因為天氣冷就手感差，那麼不會是個好球員。」

下半季首戰就撂倒當時的例行賽龍頭金酒，但此戰台銀表現卻是荒腔走板，即便開賽首節還能與對手抗衡，但台銀第2節卻徹底攻守失序，比分持續被璞園帶走，末節甚至落後超過20分之多，最終以24分之差慘敗。

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此戰拿下全隊最高20分的台銀老將「喇叭」張博勝就表示，「全隊都要有自覺，不要因為贏了一場球就以為接下來的比賽會很容易，心態一定要武裝起來。」

目前以每場平均20.2分暫居台銀得分王的洋將天使，此戰更是進攻大失常，全場17投僅3中，拿下10分、11籃板，兩分球命中率更是僅有15%。

台銀總教練韋陳明表示，「天氣冷不能當藉口，如果天氣冷就手感不好，那麼不會是個好球員。今天兩個洋將的狀況確實都攻守失序，我們會透過比賽影帶找出問題，持續和天使溝通。」

但璞園教頭麥班達則透露，「今天全隊都有共識，就是要把天使給守住，我認為防守是會帶動進攻的，而且雖然我不想這麼說，但我們在僅用單洋將的節次，確實打得比較順。」

▲璞園強森、陳堅恩，台銀天使、張博勝。（圖／籃協提供）

▲台銀張博勝強調全隊必須每場都武裝好心態。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園強森陳堅恩麥班達台銀天使張博勝韋陳明SBL籃球
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