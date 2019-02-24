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SBL／璞園「守死天使」奏效　強森領軍24分宰台銀

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▲璞園強森、陳堅恩，台銀天使、張博勝。（圖／籃協提供）

▲強森表現依舊勇冠三軍，成功帶領璞園痛宰台銀。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

下半季首戰就撂倒當時的例行賽龍頭金酒，台銀在主力傷兵紛紛歸隊後，也期待能為季後賽做最後一搏。但24日於桃園巨蛋交手璞園，台銀第2節卻陷入莫名進攻斷電，防守端更是無法擋住璞園洋將強森的24分轟炸，最終賽前就鎖定「守死天使」的璞園以95比71大勝，台銀則是終止2連勝苦吞一場慘敗。

開賽台銀與璞園還打得有來有往，璞園雖然有得分機器強森單節拿10分好表現，但台銀也靠著陳順詳、張博勝及泰勒聯手，緊咬5分落後。但第2節台銀卻莫名陷入得分荒，單節僅有15分進帳，反觀璞園則是團隊點點開花，此節轟下29分之多。

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▲璞園強森、陳堅恩，台銀天使、張博勝。（圖／籃協提供）

▲三周後即將二度當爸的陳堅恩，此戰扮演璞園贏球關鍵力量。（圖／籃協提供）

上半場台銀一度陷入21分的大幅落後，所幸「喇叭」張博勝在2節末段連投帶罰進帳8分，稍稍縮小差距，但半場璞園仍以55比37大幅領先。

第3節台銀持續追分，狀元郎陳昱瑞、洋將泰勒及張博勝持續強勢切入，一度追近到10分差，但璞園洋將強森一次禁區強勢單打進算加罰，加上簡浩三分命中又讓領先回到17分。

前3節打完手握16分領先，璞園末節仍是穩紮穩打，領先甚至一度擴大達25分之多，反觀台銀團隊進攻狀況則是持續迷航，僅能靠著零星個人單打取分，洋將天使此戰更是17投僅3中，手感「極凍」狀況下，最終台銀就以24分慘敗。

璞園此戰強森拿下24分、8籃板、4助攻，陳堅恩14分、5籃板、8助攻，台銀則以張博勝20分最高，泰勒19分、12籃板。

▲璞園強森、陳堅恩，台銀天使、張博勝。（圖／籃協提供）

▲天使此戰17投僅3中，手感徹底極凍。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園強森陳堅恩麥班達台銀天使張博勝韋陳明SBL籃球
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