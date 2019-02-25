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UBA／最大咖洋將梅奧來觀戰　力挺同門台師大16連勝

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▲SBL史上最大咖洋將梅奧(右2)現身觀戰UBA。（圖／記者杜奕君攝）

▲SBL史上最大咖洋將梅奧(右2)現身觀戰UBA。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

UBA男子8強複賽25日於健行科大點燃戰火，8強首戰台師大vs.高師大，場邊就有意外貴客到場，本季效力達欣的SBL「最大咖洋將」，2008年NBA選秀探花梅奧(O.J. Mayo)與隊友麥克連(Anthony McClain)、溫立煌到場觀戰，力挺達欣執行教練王志群所執教的台師大，這位前NBA球星到場果然也吸引眾多球迷目光。

本季在SBL掀起NBA等級熱潮的達欣洋將梅奧，25日趁著球隊休兵日來到中壢觀賞UBA男子8強賽事，隨行包括隊友麥克連、溫立煌，為達欣執行教練王志群執教的台師大加油打氣，這位NBA等級球星意外現身，也在場邊掀起意外焦點。

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梅奧首度到場觀戰UBA，直言「整體感覺還不錯」，台師大教練王志群也透露，「梅奧還特別跑來跟我說，原來台師大和達欣的戰術是同一套，我笑說要讓他看看學生球隊的執行力。」

王志群表示，「過去台師大就曾與達欣進行多次練習賽，其中一次甚至梅奧、麥克連都有上場出賽，學生球員對此都很興奮，也嘗試想守住梅奧，但結果當然是守不住。」

此戰台師大最終83比60大勝高師大，狂掃「16連勝」，全場拿下22分、6助攻、2抄截的主力前鋒周桂羽就說，「和達欣打練習賽學到很多，學長們的防守經驗跟強度真的高出我們許多，至於對上梅奧真的是很興奮，賽前完全不知道他會來看我們比賽，真的蠻開心的。」

▲▼ 台師大教頭王志群 。（圖／記者洪偵源攝）

▲台師大教練王志群(右)，也身兼SBL達欣執行教練。（圖／資料照）

關鍵字： 梅奧SBL達欣籃球O.J. Mayo王志群台師大UBA8強
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