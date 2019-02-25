SBL／B.戴維斯回歸僅給60分　續留與否林韋翰成關鍵

▲裕隆B.戴維斯回歸首周表現，李啟億僅給及格邊緣。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

SBL近年來有名的「火爆浪子」B.戴維斯(Bryan Davis)又回來了，此次加盟裕隆首周兩戰後，平均9分、7籃板、3.5助攻、1.5抄截，裕隆教頭李啟億透露，「表現大概只能給50到60分。」而BD能否續留，李啟億也直言，下周主控林韋翰傷癒歸隊後，和B.戴維斯的配合好壞，將是重要的考量關鍵。

農曆年後決定簽下過去曾先後效力金酒、達欣、台啤等隊，也曾到台銀測試的B.戴維斯，裕隆有鑑於過去也曾於季外找來BD成為「傭兵」測試，因此決定在下半季找來這位SBL的老江湖救急。

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B.戴維斯重返SBL賽場，招牌的火爆個性依舊，在場上也不時聽見他的垃圾化攻勢，本周他加入裕隆後平均上場22分鐘，貢獻9分、7籃板、3.5助攻、1.5抄截，裕隆單周則拿下1勝1敗成績。

裕隆執行教練李啟億針對B.戴維斯首周表現，給了50到60分的評價，「他還是有犯規過多的毛病，遇到高的有點扛不住，遇到矮的洋將速度又有些跟不上，我想會等下周主控林韋翰歸隊後，在看看搭配狀況怎麼樣。」

林韋翰本周因腿部輕微拉傷缺陣，預計下周就可正常出賽，李啟億強調，「林韋翰歸隊後，兩名洋將就可以減少自己帶球、分球的狀況，在場上的角色會簡單一些，至於BD是否續留，距離3月11日的洋將大限還有一些時間，我們會再好好評估。」

▲裕隆B.戴維斯重返SBL賽場。（圖／籃協提供）