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UBA／開打前才獲登錄　韓杰諭14分7籃板奇兵制勝

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▲國體大韓杰諭、文化林秉聖。（圖／大專體總提供）

▲韓杰諭奇兵建功，幫助國體大在UBA8強首戰開出紅盤。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

直到賽前繳交登錄名單才決定寫下韓杰諭的名字，國體大教頭桑茂森的一念之間，成就了球隊25日在8強首戰的勝利結果。國體大在UBA男子8強複賽首戰遭遇文化，兩軍一路纏鬥，但決勝階段韓杰諭替補建功，拿下14分外帶7籃板，除了宣告正式傷癒復出，也幫助國體大以70比58收下8強首勝。

先前預賽階段僅復出打了1場，韓杰諭25日在8強首戰面對文化，賽前最後一刻才獲得教練桑茂森登錄，而這個調度也確實收到效果，決勝期韓杰諭屢建奇功，全場獲得14分、7籃板，搭配陳維倫全隊最高15分外帶6籃板、3阻攻，國體大12分之差贏球。

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桑茂森表示，「最後一刻才決定登錄韓杰諭，我認為他就像是大一號的周暐宸，今天這場勝利也證明了板凳深度，就是我們這支球隊最棒的一點。」

但此戰國體雖然贏球，但主力中鋒王柏智傷癒復出首戰，又在第4節剩下8分41秒時腳踝「翻船」傷退，後續8強系列戰恐不樂觀。

桑茂森表示，「還不知道能不能打，但站在保護球員立場，不會急著讓他回來，接下來包括藍少甫、林正都必須扛起中鋒責任，韓杰諭則在4號位置發揮。」

11月底才剛剛左腳踝扭傷痊癒恢復上場的王柏智，此戰上場20分鐘拿下3分、8籃板、1抄截，但後續8強戰能否上陣存疑。

落敗的文化方面，林秉聖拿下全場最高24分外帶3籃板、4助攻、3抄截，但仍無力幫助球隊取勝。

▲國體大韓杰諭、文化林秉聖。（圖／大專體總提供）

▲林秉聖飆出24分，但文化8強首戰仍落敗收場。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 國體大韓杰諭王柏智桑茂森文化林秉聖UBA8強
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