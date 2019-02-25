UBA／周桂羽不怕輸心態領軍　台師大隊史新高16連勝

▲台師大隊長周桂羽強勢領軍，跨季16連勝到手。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

UBA男子8強賽開打前夕，台師大球員自行召開內部會議，列出了8項必須做到的贏球要點。在隊長周桂羽強調「不怕輸」的心態，全隊順利擺脫15連勝的心魔壓力，最終8強首戰83比60大勝高師大，寫下隊史最高的「16連勝」。

賽前處於15連勝的台師大，在25日UBA男子8強複賽首戰遭遇高師大，此占第3節「新人王」大熱門陳又瑋撞傷左眉角濺血，但台師大仍靠著隊長周桂羽全場22分、6助攻、2抄截領軍，以23分之差贏球，16連勝到手。

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台師大教練王志群表示，「8強戰開打前，球員自己開了內部會議，列出8點贏球要素，我認為這是球員心態更加成熟的展現。」

持續連勝強大氣勢，王志群卻仍絲毫不敢大意，他強調，「我告訴球員，我們不是奪冠熱門而是黑馬，去年8強我們才拿1勝6敗，今年我們要設法扭轉外界對我們的想法，連勝不是最重要的事，搶下決賽門票才是該有的正面成熟心態。」

至於陳又瑋的傷勢，王志群表示應該沒有大礙，經過處理明日應可持續上陣。

全場砍下22分、6助攻、2抄截的周桂羽表示，「距離預賽打完有段時間，心態上確實很緊張，15連勝的壓力大家都很怕輸。但全隊會議上，大家有共識不用怕輸，要輸也是大家一起輸，心態調整好就不用擔心。」

台師大8強首戰告捷後，接下來仍是硬仗不斷，王志群強調每場都大意不得，但首戰贏球確實讓全隊的壓力釋放不少。

另外身兼SBL達欣執行教練的王志群，此戰也有子弟兵到場觀戰助陣，包括SBL史上最大咖洋將梅奧以及麥克連、溫立煌都到場觀戰力挺台師大。

▲台師大陳又瑋左眉角濺血，但8強戰應可持續上陣。（圖／大專體總提供）