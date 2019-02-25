運動雲

> >

UBA／周桂羽不怕輸心態領軍　台師大隊史新高16連勝

ETtoday運動雲

▲台師大周桂羽、陳又瑋。（圖／大專體總提供）

▲台師大隊長周桂羽強勢領軍，跨季16連勝到手。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

UBA男子8強賽開打前夕，台師大球員自行召開內部會議，列出了8項必須做到的贏球要點。在隊長周桂羽強調「不怕輸」的心態，全隊順利擺脫15連勝的心魔壓力，最終8強首戰83比60大勝高師大，寫下隊史最高的「16連勝」。

賽前處於15連勝的台師大，在25日UBA男子8強複賽首戰遭遇高師大，此占第3節「新人王」大熱門陳又瑋撞傷左眉角濺血，但台師大仍靠著隊長周桂羽全場22分、6助攻、2抄截領軍，以23分之差贏球，16連勝到手。

請繼續往下閱讀...

台師大教練王志群表示，「8強戰開打前，球員自己開了內部會議，列出8點贏球要素，我認為這是球員心態更加成熟的展現。」

持續連勝強大氣勢，王志群卻仍絲毫不敢大意，他強調，「我告訴球員，我們不是奪冠熱門而是黑馬，去年8強我們才拿1勝6敗，今年我們要設法扭轉外界對我們的想法，連勝不是最重要的事，搶下決賽門票才是該有的正面成熟心態。」

至於陳又瑋的傷勢，王志群表示應該沒有大礙，經過處理明日應可持續上陣。

全場砍下22分、6助攻、2抄截的周桂羽表示，「距離預賽打完有段時間，心態上確實很緊張，15連勝的壓力大家都很怕輸。但全隊會議上，大家有共識不用怕輸，要輸也是大家一起輸，心態調整好就不用擔心。」

台師大8強首戰告捷後，接下來仍是硬仗不斷，王志群強調每場都大意不得，但首戰贏球確實讓全隊的壓力釋放不少。

另外身兼SBL達欣執行教練的王志群，此戰也有子弟兵到場觀戰助陣，包括SBL史上最大咖洋將梅奧以及麥克連、溫立煌都到場觀戰力挺台師大。

▲台師大周桂羽、陳又瑋。（圖／大專體總提供）

▲台師大陳又瑋左眉角濺血，但8強戰應可持續上陣。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 周桂羽王志群台師大UBA籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

推薦閱讀

UBA／最大咖洋將梅奧來觀戰　力挺同門台師大16連勝

SBL／B.戴維斯回歸僅給60分　續留與否林韋翰成關鍵

SBL／阿飛不飛了　施顏宗用外線贏回上場時間

SBL／不灌籃改投三分　施顏宗關鍵三分球挺達欣2連勝

熱門新聞

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

沖繩現場／不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

日職／超誇張！5萬人搶買廣島門票　場面混亂出動警察

讀者回應

﻿

最新新聞

1傷後代表作　韓杰諭8強挺身助勝

2奪冠隔年跌出4強　男甲史上第6次

3企排挑戰賽本周五登場　對戰組合出爐

4能仁輕取光復　松山確定衛冕夢碎

5前2年打得好　陳傑憲有機會月薪50萬

熱門新聞

1MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

2豪哥送5助攻　暴龍7連勝遭魔術終結

3卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

4日媒讚：王柏融守三壘夠水準

5前黃蜂主帥讚豪哥攻守俱佳最可靠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366