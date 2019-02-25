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UBA／壓抑怒氣　盧峻翔扮演第4節殺手宰政大

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▲輔大盧峻翔、曾祥鈞，政大洪楷傑。（圖／大專體總提供）

▲盧峻翔決勝期拿下關鍵8分，幫助輔大驚險逆轉政大。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

前3節受制犯規過多麻煩，輔大前鋒盧峻翔壓抑著自己的怒氣，在板凳席積極鼓勵隊友，更在最後4分13秒內重新上陣，並包辦關鍵8分。靠著盧峻翔決勝期的搶眼發揮，輔大最後驚險以77比73逆轉擊敗政大，順利搶下UBA男子8強複賽首勝。

預賽排名第4的輔大對決第5的政大，兩軍在8強首戰打來果然激烈，輔大開賽雖取得領先，但政大後兩節急起直追，眼看就要帶走最後勝利。

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但終場前4分13秒，前3節受制犯規過多的輔大前峰盧峻翔先投進追平一擊，隨後更包辦球隊最後10分當中的6分，在他扮演關鍵「第4節先生」帶領下，輔大最終有驚無險4分逆轉贏球。

▲輔大盧峻翔、曾祥鈞，政大洪楷傑。（圖／大專體總提供）

▲洪楷傑8強首戰為政大射下18分。（圖／大專體總提供）

輔大教練楊哲宜賽後幽默表示，「可能球員怕教練身體太好吧！但這場本來就是接近的比賽，政大是我們這個階段非常重要的敵人，這場比賽也是我們一定要拚下的勝利。」

談到此戰致勝功臣盧峻翔，楊哲宜表示，「前3節他犯規太多，剩下4分半鐘時，他是除了曾祥鈞全隊心臟最大顆的，我一定得啟用他。」

轟下全隊次高18分的盧峻翔說，「前3節遇到犯規麻煩真的很氣，但我一直憋住自己的怒氣，因為真的想贏這場球，所以不能因為生氣讓節奏亂了。」

「被政大超過比分的時候，我真的很想上場，一直向寶哥(楊哲宜)使眼色，但他說4分鐘，所以我已經做好準備要在最後拚了。」盧峻翔說道。

輔大此戰以吳季穎23分最高，盧峻翔拿下18分，當家長人曾祥鈞10分、13籃板。政大田浩18分、5籃板、7助攻、3抄截，洪楷傑18分、5籃板。

▲輔大盧峻翔、曾祥鈞，政大洪楷傑。（圖／大專體總提供）

▲曾祥鈞繳出雙十數據助勝。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 盧峻翔輔大楊哲宜政大田浩洪楷傑UBA8強籃球
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