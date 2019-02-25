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UBA／國體大坦克王柏智大扭　8強續戰不樂觀

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▲▼ UBA，國體大，王柏智 。（圖／記者洪偵源攝）

▲王柏智在UBA 8強首戰就意外大扭傷退。（圖／資料照）

記者杜奕君／桃園報導

去年11月初扭傷左腳踝後，休養近1個月後復出始終打打停停，國體大「重型坦克」王柏智25日在8強首戰面對文化，第4節剩下8分41秒時再度右腳踝大扭退場，賽後腳踝極為腫脹的王柏智無奈表示，「好悶！這階段再上場恐怕不樂觀。」

身為上季國體大封王的禁區主力，去年升格入選瓊斯盃中華白國手的王柏智，本學年的UBA卻飽受傷勢所苦，11月初才因為左腳踝扭傷缺陣近1個月，回歸後始終打打停停狀態下，不料8強首戰卻又輪到右腳踝大扭，只能無奈傷退。

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王柏智是在8強首戰對上文化的末節剩下8分41秒時，不慎踩到對手導致右腳踝大扭，賽後持續冰敷的他無奈表示，「左腳好了換右腳，真的很悶！而且這次右腳明顯很腫，8強能否再戰恐怕不樂觀。」

國體大教練桑茂森表示，「還是得去醫院檢查才知道傷勢狀況，目前真的不知道能不能打，但也不急於要他馬上回來。」

禁區支柱再度因傷倒下，這也代表著包括藍少甫及大一菜鳥林正都必須扛起更多責任，林正就表示，「看到學長倒下的第一個反應，就是怎麼又來了。但現在我必須接下他的責任，保護籃板、保護禁區。」

▲▼瓊斯盃中華白對立陶宛,王柏智。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏智2018年曾入選瓊斯盃中華白國手。（圖／資料照）

關鍵字： 王柏智國體大桑茂森UBA8強
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