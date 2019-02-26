運動雲

> >

UBA／國體大連兩戰傷兵不斷　王柏智確定8強全休

ETtoday運動雲

▲國體大陳俊男、楊盛硯、林正。（圖／大專體總提供）

▲陳俊男轟下18分，幫助國體大在8強複賽奪下2連勝。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

國體大26日又以75比61擊敗輔大，UBA一級男子8強戰取得2連勝佳績，但此戰不僅韓杰諭左眉角遭撞破濺血，蘇志誠也遭撞傷出現咳血狀況，可說是接連傷兵問題不斷。教練桑茂森賽後無奈表示，「2連勝不重要，重點是球員要健康並保護自己。」另外昨日右腳踝大扭的主力中鋒王柏智，確定8強都無法上陣。

首戰就折損主力中鋒王柏智，國體大雖然26日又以14分之差擊敗輔大，但此戰又添兩名傷兵，「大頭」韓杰諭不僅左眉角遭打破，比賽中也一度遭撞倒無法起身，國體大教練桑茂森表示，「大頭那一倒真的全隊都嚇到，畢竟他才傷癒歸隊，而且才大一，我們還是必須好好保護他。」

請繼續往下閱讀...

另外國體大後衛蘇志誠在比賽中也遭對手撞傷，賽後出現「咳血」狀況，後續也需要赴醫院進行詳細檢查。桑茂森無奈表示，「比起來2連勝真的不重要，球員的健康，要學會在高強度的比賽保護自己和隊友，這才是我在乎的。」

此外，昨日右腳踝大扭的主力長人王柏智方面，確定後續8強所有賽程都不會出賽，桑茂森也誇讚頂替的大一菜鳥林正，「林正今天嘗試在吳沛嘉面前扣籃，我看見他的決心，近期他的體重增加了7到9公斤，我認為他的身體正在適應調整，他的對抗性真的進步了許多。」

▲國體大陳俊男、楊盛硯、林正。（圖／大專體總提供）

▲大一菜鳥林正頂上國體大禁區空缺，此戰貢獻8分、7籃板。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 國體大王柏智韓杰諭蘇志誠陳俊男林正桑茂森UBA8強籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

推薦閱讀

UBA／8強2連敗不放棄　林秉聖：接下來用200%決心拚

UBA／流感又傷兵　文化主力使用過度慘吞2連敗

UBA／高師大23分大勝8強開胡　文化流感作祟苦吞2連敗

UBA／老天再給一次機會　謝亞軒OT捍衛健行主場勝

熱門新聞

卡特指林書豪偷他的綽號　豪哥表明「粉絲身分」老飛人秒變臉

林書豪右側45度角中距離全聯盟最準　暴龍主帥要他大膽開火

洋基祭出7年7000萬美元　提前綁定外野核心希克斯

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

邪惡帝國來了！道奇重返哈波爭奪戰　傳開價破10年3.3億

沖繩現場／只能看電視上的王柏融表現　中田翔：好想加入

讀者回應

﻿

最新新聞

1獅台南限定季票　球迷享4大優惠

2大陸桌球好手馬龍傷病嚴重恐影響東奧

3領袖之路不易　楊盛硯學情緒控管

4庫茲馬想找真人秀女星約炮被拒絕

5快艇主帥喊暫停要球迷向德佬致敬

熱門新聞

1卡特指林書豪偷他的綽號　嚇到豪哥

2豪哥右側45度角中距離全聯盟最準

3洋基7年7000萬綁定外野手希克斯

4MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

5道奇想要哈波 傳開價破10年3.3億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

熱身賽扛4棒敲安打　王柏融：重要的是開季

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366