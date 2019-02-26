UBA／國體大連兩戰傷兵不斷　王柏智確定8強全休

▲陳俊男轟下18分，幫助國體大在8強複賽奪下2連勝。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

國體大26日又以75比61擊敗輔大，UBA一級男子8強戰取得2連勝佳績，但此戰不僅韓杰諭左眉角遭撞破濺血，蘇志誠也遭撞傷出現咳血狀況，可說是接連傷兵問題不斷。教練桑茂森賽後無奈表示，「2連勝不重要，重點是球員要健康並保護自己。」另外昨日右腳踝大扭的主力中鋒王柏智，確定8強都無法上陣。

首戰就折損主力中鋒王柏智，國體大雖然26日又以14分之差擊敗輔大，但此戰又添兩名傷兵，「大頭」韓杰諭不僅左眉角遭打破，比賽中也一度遭撞倒無法起身，國體大教練桑茂森表示，「大頭那一倒真的全隊都嚇到，畢竟他才傷癒歸隊，而且才大一，我們還是必須好好保護他。」

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另外國體大後衛蘇志誠在比賽中也遭對手撞傷，賽後出現「咳血」狀況，後續也需要赴醫院進行詳細檢查。桑茂森無奈表示，「比起來2連勝真的不重要，球員的健康，要學會在高強度的比賽保護自己和隊友，這才是我在乎的。」

此外，昨日右腳踝大扭的主力長人王柏智方面，確定後續8強所有賽程都不會出賽，桑茂森也誇讚頂替的大一菜鳥林正，「林正今天嘗試在吳沛嘉面前扣籃，我看見他的決心，近期他的體重增加了7到9公斤，我認為他的身體正在適應調整，他的對抗性真的進步了許多。」

▲大一菜鳥林正頂上國體大禁區空缺，此戰貢獻8分、7籃板。（圖／大專體總提供）