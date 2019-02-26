UBA／流感又傷兵　文化主力使用過度慘吞2連敗

▲文化8強戰苦吞2連敗，接下來5場都是硬仗。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

本季將士用命拚進UBA一級男子8強，文化大學在8強賽開打前卻遭遇空前危機，多位球員因流感無法正常訓練，包括林秉聖、莊又齊在內的多名主力也都因傷無法全力發揮，也造成苦吞2連敗結果。文化教練陳暉無奈表示，「為了拚進8強，預賽確實讓主力有些使用過度，但剩下5場還是會用文化的態度力拚到底。」

2016年一度降至UBA二級，陳暉在執掌兵符後僅花1年時間就讓文化男籃重返一級戰場，且本學年還在暌違3季後，光榮重返8強行列，可說是打出近年隊史難得佳作。

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不過球風強調快狠準的文化，進入8強戰後卻遭遇空前危機，除了幾名主力的舊傷問題外，全隊更有7人出現流感症狀，造成整體備戰狀況不足，連帶也苦吞2連敗結果。

文化教練陳暉無奈表示，「全隊先前有7人得到流感，林秉聖、莊又齊和吳松峻都是因傷農曆年後才恢復練習，加上預賽為了拚進8強，我確實讓主力球員有些使用過度，這些都影響到我們的備戰。」

雖然8強苦吞2連敗，但陳暉強調，「還有5場，每一場我們都會拚，把文化的防守態度給展現出來。」

▲文化得分之鑰林秉聖，8強戰遭對手嚴密封鎖。（圖／大專體總提供）