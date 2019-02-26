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UBA／高師大23分大勝8強開胡　文化流感作祟苦吞2連敗

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▲高師大李家耀、王繁宇，文化林秉聖、余孟耘。（圖／大專體總提供）

▲高師大李家耀大秀爆扣美技，幫助高師大8強賽開胡贏球。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

UBA男子8強複賽26日持續開戰，文化vs.高師大之戰，文化即便開賽打出22比13領先氣勢，但受限於陣中多名球員流感、傷勢影響，加上得分之鑰林秉聖又遭全面封堵，高師大下半場一度大幅領先達25分，最終就以71比48大勝，而文化則在8強系列苦吞2連敗。

首戰雙雙都以輸球收場，文化與高師大此戰開賽都展現全力求取首勝企圖，開賽文化展現跑轟本色，以22比13取得領先優勢。

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但第2節開始，高師大招牌壓迫防守登場，且採取全面換防動作，文化在進攻端遭受極大壓力，加上制空權盡失，比分逐漸被高師大超前甚至拉開。

▲高師大李家耀、王繁宇，文化林秉聖、余孟耘。（圖／大專體總提供）

▲林秉聖苦撐飆出19分，但文化仍吞2連敗。（圖／大專體總提供）

第4節剩下8分57秒，高師大李家耀快攻爆扣得手，高師大領先已達21分，隨後文化雖嘗試壓迫防守，但進攻端林秉聖搶投未果，反而再遭高師大拉開比分，最終就以23分之差贏球，高師大8強首勝開胡，而文化則是苦吞2連敗。

高師大此戰以李家耀、羅振峰各拿14分最高，王繁宇也貢獻11分。文化方面林秉聖仍砍下全場最高19分外帶6籃板、3抄截，但全場19投僅7中，余孟耘拿下11分。

▲高師大李家耀、王繁宇，文化林秉聖、余孟耘。（圖／大專體總提供）

▲高師大瓊斯盃國手王繁宇此戰攻下11分。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 高師大UBA8強文化林秉聖陳暉籃球
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