UBA／領先28分差點遭逆轉　義守驚險收8強首勝

▲徐鉦順上半場飆分手感火燙，終於幫助義守8強系列開胡。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

直到第3節都還領先多達28分，本次UBA一級男子8強苦吞2連敗的義守，末節竟遭同樣苦吞2連敗的政大狂追到僅剩4分領先，但義守最終總算穩住陣腳，以79比73勝出，總算拿下此次8強系列首勝，而UBA一級新軍政大，則與文化同樣吞下3連敗。

首戰就差點扳倒地主強敵健行，義守此戰面對政大，兩軍都有輸不得的壓力，必須全力搶勝。開賽義守「一哥」徐鉦順就火力全開，接連三分開火，幫助球隊首節就取得多達14分領先。

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第2節義守持續火力放送，領先分數甚至突破20大關，直到第3節甚至都還一度手握28分領先，但隨後義守卻是莫名失誤不斷，遭政大不斷瘋狂追分，終場前51秒張鎮衙三分命中，政大甚至僅剩4分落後，所幸最後13.1秒，義守後衛吳彥侖關鍵兩分命中，才替球隊守住勝果。

此戰義守徐鉦順砍下20分、9籃板、3助攻，吳彥侖18分，呂威霆12分、9籃板、2抄截。

但義守教頭謝玉娟賽後卻相當不滿球員此戰表現，甚至直言雖然贏球，自己卻是比前兩戰還生氣。

「中場交代少失誤，不給對方投三分球，但下半場就是不斷失誤，然後一直給投三分，我認為沒有該有的求勝意識，沒有好的態度，一場球也不會贏。」

至於苦吞3連敗的政大方面，此戰全隊共4人得分達雙位數，洪楷傑拿下20分、3助攻、3抄截，張鎮衙18分。

▲洪楷傑砍20分，政大仍苦吞3連敗。（圖／大專體總提供）