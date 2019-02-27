運動雲

> >

UBA／領先28分差點遭逆轉　義守驚險收8強首勝

ETtoday運動雲

▲義守徐鉦順、呂威霆，政大洪楷傑、張鎮衙。（圖／大專體總提供）

▲徐鉦順上半場飆分手感火燙，終於幫助義守8強系列開胡。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

直到第3節都還領先多達28分，本次UBA一級男子8強苦吞2連敗的義守，末節竟遭同樣苦吞2連敗的政大狂追到僅剩4分領先，但義守最終總算穩住陣腳，以79比73勝出，總算拿下此次8強系列首勝，而UBA一級新軍政大，則與文化同樣吞下3連敗。

首戰就差點扳倒地主強敵健行，義守此戰面對政大，兩軍都有輸不得的壓力，必須全力搶勝。開賽義守「一哥」徐鉦順就火力全開，接連三分開火，幫助球隊首節就取得多達14分領先。

請繼續往下閱讀...

第2節義守持續火力放送，領先分數甚至突破20大關，直到第3節甚至都還一度手握28分領先，但隨後義守卻是莫名失誤不斷，遭政大不斷瘋狂追分，終場前51秒張鎮衙三分命中，政大甚至僅剩4分落後，所幸最後13.1秒，義守後衛吳彥侖關鍵兩分命中，才替球隊守住勝果。

此戰義守徐鉦順砍下20分、9籃板、3助攻，吳彥侖18分，呂威霆12分、9籃板、2抄截。

但義守教頭謝玉娟賽後卻相當不滿球員此戰表現，甚至直言雖然贏球，自己卻是比前兩戰還生氣。

「中場交代少失誤，不給對方投三分球，但下半場就是不斷失誤，然後一直給投三分，我認為沒有該有的求勝意識，沒有好的態度，一場球也不會贏。」

至於苦吞3連敗的政大方面，此戰全隊共4人得分達雙位數，洪楷傑拿下20分、3助攻、3抄截，張鎮衙18分。

▲義守徐鉦順、呂威霆，政大洪楷傑、張鎮衙。（圖／大專體總提供）

▲洪楷傑砍20分，政大仍苦吞3連敗。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 義守徐鉦順呂威霆謝玉娟UBA籃球政大洪楷傑張鎮衙
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

推薦閱讀

Top巔峰籃球訓練營開跑　讓孩子動起來

超猛火鍋扣殺德魯大叔　暴龍西亞卡姆大秀防守威力

林書豪8分6籃板3助攻　拚東冠暴龍後場最佳活棋

暴龍單場33助攻痛宰綠衫軍　林書豪替補貢獻8分6籃板

熱門新聞

史耐德找到新工作　轉戰天使隊不當教練

沖繩現場／郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

沖繩現場／王柏融不易陷低潮！全壘打藝術家：他能對付日投變化球

沖繩現場／台灣天份+日本技巧　栗山英樹：王柏融很特別

柯瑞回夏洛特三分合計31投8中　柯爾：他像那裡的市長不容易

暴龍單場33助攻痛宰綠衫軍　林書豪替補貢獻8分6籃板

讀者回應

﻿

最新新聞

1江辰晏連飆9K收尾　統一完封斗山

2淺村榮斗加入　宋家豪：減少被打

3拓荒者球員波士頓上演電梯驚魂記

4岸孝之常被陽岱鋼打安打印象深

5張立杰憶起高中連勝中斷之痛

熱門新聞

1史耐德新工作　轉戰天使不當教練

2郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

3全壘打藝術家：王柏融能對付日投變化球

4天份+日本技巧　栗山英樹：王柏融很特別

5柯瑞返鄉又打鐵　柯爾道出難處

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／隊友喊「打得好！」　王柏融不知道他們怎麼會說中文

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366