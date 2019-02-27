Top巔峰籃球訓練營開跑　讓孩子動起來

▲Top巔峰籃球訓練營7地開辦。（圖／Top巔峰籃球訓練營提供）

體育中心／綜合報導

Top巔峰籃球訓練營課程開跑囉！Top巔峰籃球訓練營於3月份起每個週末在大直、松山、板橋、新店、永和、三重、文山各場地開辦訓練營﹐提供家長最專業安心的分齡教學，邀請5至8歲、9至12歲、12歲至15歲及16歲以上不同年齡層的學生一起來感受最Top的練習。

「Top巔峰籃球訓練營」在訓練過程當中，教練們會依照學生年紀進行分組練習，帶新手學生用有趣的方式去學習籃球，並從熱身開始到規則的認識，基本動作的運球、傳球、投籃，到最後能夠進行正式的籃球比賽，而程度較好的學生則是著重在小組配合，以技術提升為導向，培養學生建立自信，實力像是校隊選手。

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在Top巔峰籃球訓練營的教練，全部由總部進行考核、監督和管理，教練從技能學習，準備教案，以貫徹育人為目標的教育理念，教練團隊資歷擁有例如:國家B級教練，甲組球隊教練等資歷…，給學生最專業的指導。

大部分較有教育意識的家長都會學生選擇Top巔峰籃球訓練營的課程，Top巔峰籃球的教練訓練中以鼓勵為原則，品德教育為根本，讓參加籃球訓練的學生培養良好運動習慣，建立正確團隊觀念，提高自信培養競爭意識。