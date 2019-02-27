超猛火鍋扣殺德魯大叔　暴龍西亞卡姆大秀防守威力

▲西亞卡姆火鍋扣殺厄文。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

27日暴龍在主場以23分之差大勝塞爾提克，陣中3年級前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)全場狂砍25分、8籃板、2抄截、1阻攻，展現攻守俱佳本領。西亞卡姆第3節剩下7分12秒時，面對綠衫軍主將厄文(Kyrie Irving)一次快攻切入，西亞卡姆一次「扣殺」火鍋封蓋，展現超猛彈跳及封阻能力。

本季都有挑戰東區冠軍實力的暴龍與塞爾提克進行本季第4度交手，此戰暴龍在主場完全展現強大侵略性，全場團隊共傳出多達33次助攻，最終以23分之差壓制對手取勝。

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此戰暴龍陣中6呎9吋的3年級前鋒西亞卡姆表現出色，全場以16投10中，高達62.5%的高命中率拿下25分、8籃板，成為贏球頭號關鍵要角。

西亞卡姆第3節在厄文一次快攻切入進攻時，由林書豪先擋住厄文第一步速度，隨後抓準協防節奏的西亞卡姆狠狠以排球扣殺的方式，將厄文出手後的籃球給掃出界外，展現優異的運動能力。

事實上，西亞卡姆本季的大幅進步，也成為暴龍戰績長紅的關鍵，西亞卡姆本季前60場出賽平均可繳出16.1分、7籃板、2.9助攻、1抄截，在有著先天體型、彈跳力作為基礎之下，西亞卡姆本季三分球命中率也高達35.4%，展現長足進步。

▲西亞卡姆展現長足進步，成為暴龍前場攻守要角。（圖／CFP）