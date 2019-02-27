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UBA／國體李家慷20+6+4領勝　健行吞隊史主場首敗

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▲國體大李家慷、關達祐、楊盛硯，健行科大林冠均。（圖／大專體總提供）

▲國體大李家慷砍下20分，領軍在8強賽強勢3連勝。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／桃園報導

「國體大上半場怎麼投怎麼進的準度，讓我感覺又像回到去年的UBA冠軍賽！」健行科大教練劉孟竹無奈說道，兩支賽前在男子8強系列同為2連勝的隊伍，27日重演上季UBA冠軍賽對決，國體大靠著李家慷4記三分球貢獻20分、6籃板、4助攻領軍下，84比72勝出，也賞給健行在UBA「隊史主場首敗」。

國體vs.健行的上季冠軍戲碼對決，27日晚間吸引爆滿球迷擠爆健行科大體育館，但開賽健行並未掌握主場優勢，反而是國體大外線點點開火，隊長楊盛硯更在首節終了前飆進高難度大號三分彈，令國體大氣勢高漲。

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隨後國體再靠李家慷、關達祐雙衛聯手，領先幅度一度來到20分之多，也讓地主健行陷入苦戰。

▲國體大李家慷、關達祐、楊盛硯，健行科大林冠均。（圖／大專體總提供）

▲國體大隊長楊盛硯首節就飆進壓哨大號三分球。（圖／大專體總提供）

但下半場健行總算回神，末節林冠均個人連拿5分帶起反攻士氣，一度追成僅6分差，但最後關頭又是李家慷、關達祐跳出，分別切入得手取分，也幫助國體12分贏球。

國體大教頭桑茂森表示，「賽前就告訴球員，健行至少有9個射手，千萬別亂抄亂跳，特別是關達祐、李家慷，他們倆就是國體的未來，我希望楊盛硯帶著他們兩個打，他也帶得非常好。」

至於吞下隊史在主場首敗的健行方面，教練劉孟竹無奈表示，「上半場國體怎麼投怎麼進，我的感覺真的很像回到上季UBA冠軍戰，賽前就強調不能把節奏打慢，但球員就是太多個人單打，不可能半場結束我們的三分球出手數還低於對手。」

不過劉孟竹也強調，「今天輸球不是壞事，去年一路連勝最後冠軍戰卻落敗，今天輸球，我相信球員去年在冠軍戰流淚的教訓又找回來了。」

▲國體大李家慷、關達祐、楊盛硯，健行科大林冠均。（圖／大專體總提供）

▲關達祐15分、9籃板、7助攻數據全面。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 國體李家慷關達祐桑茂森楊盛硯UBA籃球8強健行林冠均劉孟竹
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