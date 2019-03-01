運動雲

> >

哈里斯狂砍32分領軍　七六人相隔近11年首勝雷霆

ETtoday運動雲

▲七六人哈里斯、雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人哈里斯(左)砍32分，西蒙斯(右)則有大三元數據演出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

七六人1日作客雷霆主場，靠著哈里斯(Tobias Harris)單場轟下32分，西蒙斯(Ben Simmons)也貢獻11分、13籃板、11助攻大三元數據，七六人驚險以108比104勝出，除了終結對雷霆19連敗外，更是自2008年11月16日後，隊史首度擊敗雷霆。

此戰七六人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)依舊因膝傷無法上陣，但主場的雷霆也有近期打出MVP等級水準的喬治(Paul George)因為肩傷缺陣，兩軍全場一路拉鋸，高張力內容極具水準。

請繼續往下閱讀...

七六人靠著最後關頭西蒙斯抓下重要進攻籃板，加上射手瑞迪克(JJ Redick)罰進關鍵兩分，驚險以4分勝出，這也是七六人自2008年11月16日之後，首度擊敗雷霆，也終結對戰的「19連敗」。

此戰七六人雖少了恩比德坐鎮禁區，但先發五人依舊全部得分達雙位數，哈里斯更是砍下全場最高32分，西蒙斯也貢獻11分、13籃板、11助攻，至於巴特勒(Jimmy Butler)則是20分、8籃板、8助攻進帳。

4分飲恨的雷霆，衛斯布魯克(Russell Westbrook)相隔3戰後再度繳出大三元數據，全場貢獻23分、11籃板、11助攻，但少了大將喬治情況下，最後關頭仍讓七六人帶走勝利。

七六人此戰贏球後戰績來到40勝22敗，戰績仍穩居東區第4位，而雷霆則是苦吞3連敗，戰績來到38勝23敗，與拓荒者並列西區第3位。

▲七六人哈里斯、雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克主場繳出大三佳績，仍無法擊敗七六人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈里斯西蒙斯七六人NBA籃球雷霆衛斯布魯克喬治
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

柯瑞手感急凍勇士又慘輸　近6戰狂吞4敗

UBA／國體李家慷20+6+4領勝　健行吞隊史主場首敗

UBA／王牌中鋒變玻璃娃娃？　呂威霆要找回積極度

UBA／領先28分差點遭逆轉　義守驚險收8強首勝

熱門新聞

北美運動史上最大合約！　哈波「13年102億」轉戰費城人

巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

哈波拒年薪4500萬高薪短約　波拉斯透露選費城人原因

哈波13年3.3億合約無逃脫條款　將在費城人待到2031年

中職／統一獅百萬打造　全新裝備車正式上路

林書豪在發展聯盟曾失去自尊　竟為學生排球隊推遲練球時間

讀者回應

﻿

最新新聞

1提點宋家豪　郭源治：不光是蠻力

2陳晨威第二戰先發　PK電動人物

3王溢正首局挨轟　樂天1比0領先

4中學五人制錦標賽1日開打至22日

5王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

熱門新聞

1史上最大合約！哈波102億轉戰費城人

2巨人提供哈波北美運動史上最大約

3拒絕年薪4500萬　哈波只要最長約

4哈波13年3.3億合約無任何逃脫條款

5統一獅百萬打造　全新裝備車上路

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366