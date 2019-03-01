哈里斯狂砍32分領軍　七六人相隔近11年首勝雷霆

▲七六人哈里斯(左)砍32分，西蒙斯(右)則有大三元數據演出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

七六人1日作客雷霆主場，靠著哈里斯(Tobias Harris)單場轟下32分，西蒙斯(Ben Simmons)也貢獻11分、13籃板、11助攻大三元數據，七六人驚險以108比104勝出，除了終結對雷霆19連敗外，更是自2008年11月16日後，隊史首度擊敗雷霆。

此戰七六人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)依舊因膝傷無法上陣，但主場的雷霆也有近期打出MVP等級水準的喬治(Paul George)因為肩傷缺陣，兩軍全場一路拉鋸，高張力內容極具水準。

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七六人靠著最後關頭西蒙斯抓下重要進攻籃板，加上射手瑞迪克(JJ Redick)罰進關鍵兩分，驚險以4分勝出，這也是七六人自2008年11月16日之後，首度擊敗雷霆，也終結對戰的「19連敗」。

此戰七六人雖少了恩比德坐鎮禁區，但先發五人依舊全部得分達雙位數，哈里斯更是砍下全場最高32分，西蒙斯也貢獻11分、13籃板、11助攻，至於巴特勒(Jimmy Butler)則是20分、8籃板、8助攻進帳。

4分飲恨的雷霆，衛斯布魯克(Russell Westbrook)相隔3戰後再度繳出大三元數據，全場貢獻23分、11籃板、11助攻，但少了大將喬治情況下，最後關頭仍讓七六人帶走勝利。

七六人此戰贏球後戰績來到40勝22敗，戰績仍穩居東區第4位，而雷霆則是苦吞3連敗，戰績來到38勝23敗，與拓荒者並列西區第3位。

▲衛斯布魯克主場繳出大三佳績，仍無法擊敗七六人。（圖／達志影像／美聯社）