「一眉」戴維斯目標不變　仍要成為聯盟最佳球員

▲戴維斯強調要成為聯盟最佳球員的目標不變。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

雖然因為交易事件的風風雨雨，導致與鵜鶘關係生變，甚至在明星賽後的下半季出現上場時間限制，但「一眉」戴維斯(Anthony Davis)近期在受訪時仍然直言，最重要的就是把球打好，並且要讓自己成為聯盟最佳球員的目標仍舊不變。

本季至今仍有平均27.5分、12.5籃板、4.1助攻、2.5阻攻的亮眼表現，但明星賽過後戴維斯在鵜鶘的上場時間明顯受到限制，近期6戰最多甚至未出賽超過25分鐘，也讓他的整體狀態出現相當微妙狀況。

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對於自己受到出賽時間「限制」，戴維斯表示，「教練團就是希望我能早點打出侵略性，因此我就是努力達到這點。」

「事實上，我的心態還是保持一貫，就是把球打好，但不能上場確實感覺很艱難，尤其是在球賽勝負的關鍵時刻。但我的目標依舊，就是要成為聯盟中最好的球員。」

接下來戴維斯最快在2020年就能成為自由球員，但在此之前他與鵜鶘球團的狀況究竟會如何延續，或是將提早被正式交易出去，這位聯盟頂尖長人的動向，勢必也將牽動整個NBA的強弱版圖分布。

▲戴維斯近期上場時間受到嚴重壓縮。（圖／達志影像／美聯社）