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SBL／梅奧鼠蹊部拉傷退場　達欣險勝台銀收3連勝

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▲達欣梅奧、台銀謝宗融，台啤黃聰翰、蔣淯安、塞瑟夫。（圖／籃協提供）

▲達欣梅奧鼠蹊部拉傷退場，達欣仍驚險拿下3連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

1日SBL例行賽續戰桃園巨蛋，達欣VS.台銀之戰，達欣洋將梅奧全場雖有21分、9籃板、3助攻的穩定表現，但第4節僅打1分58秒就因鼠蹊部拉傷退場，但達欣靠著黃鎮、林冠綸替補連續三分冷箭，加上上周最有價值球員麥克連全場18分、20籃板、2阻攻縱橫禁區，達欣最終以84比79贏球收下3連勝。

本季前3次交手都順利擊敗台銀，此戰達欣開賽就遭遇嚴峻考驗，首節被台銀打出8比0猛攻，所幸「最大咖洋將」梅奧展現得分爆發力，帶領達欣打出一波「20比0」逆襲超前。

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後兩節雙方持續緊咬激戰，達欣仍能靠著梅奧帶頭維持小幅領先，但末節他卻意外鼠蹊部拉傷退場，所幸達欣板凳席有黃鎮、林冠綸殺出，幫助球隊穩住領先優勢，加上麥克連單節個人獨拿8分，最終達欣驚險5分贏球。

達欣全場以梅奧21分、9籃板、3助攻最佳，上周最有價值球員麥克連則有18分、20籃板、2阻攻亮眼表現。

台銀方面張博勝與天使各拿23分最高，但值得一提的是，農曆新年前再次扭傷腳踝的「魔獸」謝宗融此戰傷癒歸隊，就攻下13分、4籃板、1抄截、1阻攻，且其中11分是在關鍵第4節拿下，表現仍是值得期待。
▲達欣梅奧、台銀謝宗融，台啤黃聰翰、蔣淯安、塞瑟夫。（圖／籃協提供） 

▲謝宗融傷癒歸隊，末節貢獻11分表現亮眼。（圖／籃協提供）

關鍵字： 梅奧SBL達欣籃球O.J. Mayo台銀張博勝謝宗融
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