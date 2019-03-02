SBL／周伯勳臨陣「借鞋」更猛　17分、13籃板領宰台銀

▲周伯勳臨時跟隊友借鞋，反而打出絕佳表現。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

雖然陣中兩名大將蔣淯安(大腿撞傷)、成力煥(脖子撞傷)雙雙缺陣，但目前暫居例行賽首位的台啤2日面對墊底台銀，仍打出優質表現。靠著頂替控球大任的王子綱13分、5籃板，加上賽前鞋子臨時壞掉的周伯勳「借鞋」貢獻17分、13籃板，台啤末節甩開台銀，最終以76比70贏球，台啤持續坐穩例行賽龍頭大位。

此戰台啤選擇讓當家主控蔣淯安輪休，他在昨日對上裕隆之戰撞傷左大腿，此戰高掛免戰牌，另外射手成力煥也由於脖子舊傷出現不適，此戰同樣休兵。

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開賽台啤頂替先發控球的王子綱表現出色，首節就有6分進帳，但台銀靠著張博勝犀利單打上半場獨拿11分，上半場台銀還以34比33取得領先。

但第3節台啤先靠著洋將愛德領軍，逆轉超前比分，末節台啤更靠著周伯勳單節獨拿11分，包含終場前一次漂亮封阻火鍋外加快攻進球，幫助台啤頂住壓力，最終6分險勝，也穩住例行賽第1席位。

台啤全場以周伯勳17分、13籃板、2抄截最佳，王子綱13分、5籃板。周伯勳此戰還發生意外插曲，賽前熱身時發現左腳球鞋氣墊爆開，讓他只能緊急跟球鞋尺寸同為13號的隊友張銘鋒借鞋，反而打出優質表現。

周伯勳賽後笑說，「上季有一次也是球鞋臨時壞掉，跟隊友翟振皓臨時借鞋，今天又是緊急跟張銘鋒借了紅色球鞋穿，好像每次借鞋都打得不錯。」

另外周伯勳也強調，「昨天蔣淯安受傷，今天就有王子綱跳出，這是一場團隊勝利。我自己的部分，籃板本來就是我的責任，反而今天自己還是失誤太多，可以再更好。」

▲王子綱頂替受傷的蔣淯安先發，表現相當稱職。（圖／籃協提供）