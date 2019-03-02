4年7000萬美金提前續約公鹿　布萊德索：為什麼不？

▲布萊德索轟下本季個人新高31分擊敗湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

公鹿2日順利擊敗湖人，成為本季首支拿下季後賽資格球隊，此戰球隊主控布萊德索(Eric Bledsoe)全場狂轟31分、9籃板、5助攻，成為贏球關鍵，也讓公鹿與其提前簽下的4年7000萬美金續約，看來相當物超所值。談到為何提前與公鹿完成續約？布萊德索表示，「為什麼不？我們就是一支充滿天賦的球隊。」

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本季持續扮演公鹿後場核心，甚至幫助球隊一路挺進東區龍頭席位，布萊德索2日交手湖人，面對正牌詹姆斯(LeBron James)時(布萊德索號稱迷你詹皇)，打來毫無懼色，全場布萊德索狂砍本季個人新高的31分，外帶9籃板、5助攻，成為球隊11分擊敗湖人，並成為本季首支取得季後賽資格隊伍關鍵。

此戰賽前也傳出布萊德索提前與公鹿達成4年7000萬美金的「佛心價」續約，談到提前續約狀況，布萊德索表示，「為什麼不(提前續約)？我們是一支年輕且充滿天賦的球隊，而我只是想要成為這支球隊的一部份。」

布萊德索本季平均能貢獻15.9分、4.7籃板、5.5助攻及1.4抄截，這只是平均上場29.3分鐘所寫下，另外公鹿近期拉出7連勝情況下，本季48勝14敗的戰績依舊穩居全聯盟首位。

▲布萊德索提前與公鹿達成4年7000萬美金續約。（圖／達志影像／美聯社）