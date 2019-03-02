運動雲

> >

4年7000萬美金提前續約公鹿　布萊德索：為什麼不？

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯，公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯，公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊德索轟下本季個人新高31分擊敗湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

公鹿2日順利擊敗湖人，成為本季首支拿下季後賽資格球隊，此戰球隊主控布萊德索(Eric Bledsoe)全場狂轟31分、9籃板、5助攻，成為贏球關鍵，也讓公鹿與其提前簽下的4年7000萬美金續約，看來相當物超所值。談到為何提前與公鹿完成續約？布萊德索表示，「為什麼不？我們就是一支充滿天賦的球隊。」

請繼續往下閱讀...

本季持續扮演公鹿後場核心，甚至幫助球隊一路挺進東區龍頭席位，布萊德索2日交手湖人，面對正牌詹姆斯(LeBron James)時(布萊德索號稱迷你詹皇)，打來毫無懼色，全場布萊德索狂砍本季個人新高的31分，外帶9籃板、5助攻，成為球隊11分擊敗湖人，並成為本季首支取得季後賽資格隊伍關鍵。

此戰賽前也傳出布萊德索提前與公鹿達成4年7000萬美金的「佛心價」續約，談到提前續約狀況，布萊德索表示，「為什麼不(提前續約)？我們是一支年輕且充滿天賦的球隊，而我只是想要成為這支球隊的一部份。」

布萊德索本季平均能貢獻15.9分、4.7籃板、5.5助攻及1.4抄截，這只是平均上場29.3分鐘所寫下，另外公鹿近期拉出7連勝情況下，本季48勝14敗的戰績依舊穩居全聯盟首位。

▲公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊德索提前與公鹿達成4年7000萬美金續約。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布萊德索公鹿NBA籃球Eric Bledsoe
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

老鷹新星王牌狂飆49分16助攻　楊恩2月神射大爆發

SBL／黃聰翰末節三分彈連發　台啤續保例行賽龍頭大位

SBL／梅奧鼠蹊部拉傷退場　達欣險勝台銀收3連勝

「球哥」還是回不來　湖人宣布再延一周評估

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

聯盟最可貴情誼　庫班願意讓德佬入股獨行俠

讀者回應

﻿

最新新聞

1復仇三民　大理隔十年進四強

2Kobe希望杜克新人威廉森繼續出戰

3中職與MLB達協議確立轉隊機制！

4長耀盃最後一日　成功、穀保爭冠

5老鷹今夏也想追杜蘭特？

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366