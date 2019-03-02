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SBL／簡浩末節單刀射垮富邦　璞園15記三分球狂炸奪勝

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▲璞園簡浩、麥班達，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供）

▲簡浩末節連續4記三分球，領軍擊敗富邦勇士。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

SBL下半季例行賽戰況進入白熱化，上季冠軍賽對決戲碼「璞園vs.富邦」2日於桃園巨蛋率先上演，前3節一路形成拉鋸激戰情況下，璞園靠著「帥哥射手」簡浩末節連續4記三分球拉開多達12分領先，最終璞園靠著團隊單場15顆三分球高達44.1%的猛烈三分攻勢，璞園79比69勝出，也收下近4戰第3勝。

開賽富邦靠著「3洋將」發威，包括米歇爾、賈西亞以及本土洋將蔡文誠頻頻切入挑戰璞園禁區，順利取得10比5領先，但璞園靠著強森個人強勢單打，加上陳堅恩、李啟瑋外線冷箭加持，半場打完以44比42超前比分。

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第3節璞園先由陳冠全禁區強勢單打，隨後凱爾在第3節終了前飆進三分球，璞園維持3分小幅領先。

兩軍在第4節始終呈現1分差你來我往，但簡浩一記幸運擦板三分球，幫助璞園在終場前5分35秒拉開4分領先。

隨後璞園趁勝追擊，陳堅恩、簡浩連續兩記三分命中，終場前4分19秒將領先擴大至9分， 終場前3分11秒，簡浩弧頂再飆三分球，將領先擴大至此戰最多的12分，衛冕軍氣勢也來到頂峰。

終場前57.5秒，簡浩右側底角三分球再度破網，靠著團隊全場飆進14記三分球的猛烈火力，就此奠定勝果。

簡浩全場投進4記三分球在內的14分外帶5助攻，強森則貢獻全隊最高20分外帶11籃板。輸球的富邦方面，賈西亞16分、14籃板最高，蔡文誠11分、8籃板。
▲璞園簡浩、麥班達，富邦蔡文誠。（圖／籃協提供） 

▲蔡文誠此戰為富邦貢獻11分。（圖／籃協提供）

關鍵字： 璞園強森凱爾陳堅恩富邦勇士蔡文誠賈西亞籃球SBL
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