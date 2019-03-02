運動雲

> >

ABL／田壘本季首度得分上雙　夢想家擊退黑熊狂掃4連勝

ETtoday運動雲

▲▼寶島夢想家作客新加坡騰飛之獅，田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲田壘本季首度單場得分達雙位數，狀態逐漸提升。（圖／夢想家資料照）

記者杜奕君／綜合報導

寶島夢想家2日主場再傳捷報，面對澳門黑熊之戰，靠著雙洋將米勒、葛萊斯領軍飆分，末節狂拉尾盤，夢想家最終以99比89擊敗澳門黑熊，拿下近期一波4連勝佳績。另外，本季加盟夢想家的「少俠」田壘，此戰替補上陣6分鐘就高效率拿下10分，也是本季個人首度單場得分達雙位數表現。

擺脫上季僅拿1勝陰影，本季夢想家在球隊大肆補強後，日前成為繼菲律賓火焰後，聯盟第2支拿下季後賽資格勁旅，本周夢想家持續進行主場2連戰，但遭遇「奇特賽程」，將連續兩天面對澳門黑熊。

請繼續往下閱讀...

此戰夢想家仍靠洋將戰力打天下，前3節雙方一路展開激烈拉鋸，黑熊靠著主力洋將塔克、瓦特金斯及麥金尼連番飆分，末節一度將落後比分縮小至1分差距。

但此時夢想家再度上演「米勒時間」，洋將米勒先是完成精彩爆扣，隨後更飆進致勝三分球，個人連拿10分帶動下，最終幫助夢想家就以10分勝出，收下近期4連勝。

此戰米勒砍下全場最高30分，葛萊斯也貢獻25分、16籃板，而夢想家本土戰力方面，田壘上場6分鐘就砍近兩記三分球在內的10分，也是本季個人首度得分達雙位數，另外主控李學林則是2分、8助攻。

夢想家3日將持續於主場迎戰黑熊，挑戰5連勝。

▲▼2019.01.24 夢想家vs澳門，阿提諾（Will Artino）、米勒（Malclom Miller）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲米勒末節大爆發，幫助夢想家主場擊敗澳門黑熊。（圖／夢想家資料照）

關鍵字： 夢想家米勒葛萊斯田壘李學林吳永盛ABL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

推薦閱讀

4年7000萬美金提前續約公鹿　布萊德索：為什麼不？

老鷹新星王牌狂飆49分16助攻　楊恩2月神射大爆發

SBL／黃聰翰末節三分彈連發　台啤續保例行賽龍頭大位

SBL／梅奧鼠蹊部拉傷退場　達欣險勝台銀收3連勝

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

聯盟最可貴情誼　庫班願意讓德佬入股獨行俠

讀者回應

﻿

最新新聞

1復仇三民　大理隔十年進四強

2Kobe希望杜克新人威廉森繼續出戰

3中職與MLB達協議確立轉隊機制！

4長耀盃最後一日　成功、穀保爭冠

5老鷹今夏也想追杜蘭特？

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366