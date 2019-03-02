ABL／田壘本季首度得分上雙　夢想家擊退黑熊狂掃4連勝

▲田壘本季首度單場得分達雙位數，狀態逐漸提升。（圖／夢想家資料照）

記者杜奕君／綜合報導

寶島夢想家2日主場再傳捷報，面對澳門黑熊之戰，靠著雙洋將米勒、葛萊斯領軍飆分，末節狂拉尾盤，夢想家最終以99比89擊敗澳門黑熊，拿下近期一波4連勝佳績。另外，本季加盟夢想家的「少俠」田壘，此戰替補上陣6分鐘就高效率拿下10分，也是本季個人首度單場得分達雙位數表現。

擺脫上季僅拿1勝陰影，本季夢想家在球隊大肆補強後，日前成為繼菲律賓火焰後，聯盟第2支拿下季後賽資格勁旅，本周夢想家持續進行主場2連戰，但遭遇「奇特賽程」，將連續兩天面對澳門黑熊。

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此戰夢想家仍靠洋將戰力打天下，前3節雙方一路展開激烈拉鋸，黑熊靠著主力洋將塔克、瓦特金斯及麥金尼連番飆分，末節一度將落後比分縮小至1分差距。

但此時夢想家再度上演「米勒時間」，洋將米勒先是完成精彩爆扣，隨後更飆進致勝三分球，個人連拿10分帶動下，最終幫助夢想家就以10分勝出，收下近期4連勝。

此戰米勒砍下全場最高30分，葛萊斯也貢獻25分、16籃板，而夢想家本土戰力方面，田壘上場6分鐘就砍近兩記三分球在內的10分，也是本季個人首度得分達雙位數，另外主控李學林則是2分、8助攻。

夢想家3日將持續於主場迎戰黑熊，挑戰5連勝。

▲米勒末節大爆發，幫助夢想家主場擊敗澳門黑熊。（圖／夢想家資料照）