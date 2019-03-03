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ABL／米勒狂轟35分12籃板　夢想家連宰澳門黑熊5連勝

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▲▼2019.01.24 夢想家vs澳門，阿提諾（Will Artino）、米勒（Malclom Miller）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲阿提諾紮實捍衛禁區，幫助夢想家連續兩天擊敗澳門黑熊。（圖／夢想家資料照）

記者杜奕君／綜合報導

連續兩天在彰化主場迎戰澳門黑熊，昨天才為夢想家砍下30分的米勒，3日更上層樓，全場獨拿35分、12籃板、4助攻，加上禁區支柱阿提諾貢獻22分、10籃板，夢想家最終以94比84勝出，笑納5連勝。連兩天吞敗的黑熊此戰遭受重挫，本季ABL得分、助攻雙料王者塔克上半場出現腳踝骨折狀況，緊急送醫治療。

夢想家連續兩天於主場迎戰黑熊，前役砍下30分領勝的洋將米勒，此戰延續火燙手感，遠投近切無往不利，幫助夢想家開賽便取得領先優勢。

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陷入落後的黑熊禍不單行，第2節當家主控塔克在一次傳球後意外痛苦倒地不起，甚至只能被擔架緊急抬下場治療，經過初步檢測後發現是腳踝骨折，隨後塔克也緊急送醫治療。

在本季以平均26.4分、10.2助攻雙雙居ABL領先地位的塔克負傷後，澳門黑熊一度落後達10分之多，但陣中另一位進攻要角麥金尼挺起進攻重任，全場狂砍42分、8籃板、8助攻、5抄截，幫助黑熊逐步縮小落後差距。

但末節夢想家還是靠米勒及禁區支柱阿提諾穩住陣腳，加上葛萊斯11分、錢肯尼10分，此戰頂上先發主控重任的陳世念也貢獻8分、7助攻，最終夢想家仍以10分贏得勝利，笑納近期5連勝。

▲▼2018.11.21，寶島夢想家vs香港東方，陳世念、田壘、錢肯尼、米勒（Malcom Miller）。（圖／寶島夢想家提供）

▲米勒連兩戰手感火燙，幫助夢想家笑納5連勝。（圖／夢想家資料照）

關鍵字： 夢想家米勒阿提諾黑熊塔克麥金尼ABL籃球
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