SBL／金酒下半季大危機　王牌于煥亞左腿脛骨傳傷勢

▲于煥亞左小腿脛骨傳出傷勢。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

農曆年後一勝難求，下半季苦吞3連敗(含上半季共4連敗)，金酒近期的整體表現可說陷入了不小低潮。3日苦戰輸給富邦勇士後，球隊又面臨嚴峻考驗，陣中本土當家球星于煥亞左小腿脛骨出現傷勢，此戰甚至在比賽途中就疼痛到無法再戰，賽後緊急放鬆治療的他透露，「先前從未出現如此傷勢，確實有點擔憂。」

金酒下半季至今，勝場仍未開胡，此戰8分不敵富邦後，球隊後場大將于煥亞更在此戰傷退，後續狀況如何還需再經過醫療團隊評估。

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于煥亞此戰僅打19分29秒，貢獻2分、2籃板、6助攻、1抄截。賽後緊急透過儀器放鬆的他表示，「左脛骨出現嚴重疼痛感，今天比賽一跑就很痛，前幾天甚至連下樓梯都會痛。」

金酒教頭吳俊雄對於子弟兵狀況也不敢大意，強調周1就將讓于煥亞赴醫院檢查，釐清後續處理狀況。

于煥亞本季開打前由台啤轉往金酒，也打出「生涯年」表現，目前平均10.6分、3.2籃板、5.4助攻都是本土球員頂尖表現，日前他也風光奪下本季明星賽MVP殊榮，若金酒在近期戰績不佳情況下，于煥亞又無法正常發揮，對於金酒戰力肯定是一大考驗。

▲于煥亞先前才風光奪下本季明星賽MVP殊榮。（圖／記者季相儒攝）