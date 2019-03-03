運動雲

> >

SBL／金酒下半季大危機　王牌于煥亞左腿脛骨傳傷勢

ETtoday運動雲

▲台啤蔣淯安、周伯勳，金酒于煥亞、佐藍。（圖／籃協提供）

▲于煥亞左小腿脛骨傳出傷勢。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

農曆年後一勝難求，下半季苦吞3連敗(含上半季共4連敗)，金酒近期的整體表現可說陷入了不小低潮。3日苦戰輸給富邦勇士後，球隊又面臨嚴峻考驗，陣中本土當家球星于煥亞左小腿脛骨出現傷勢，此戰甚至在比賽途中就疼痛到無法再戰，賽後緊急放鬆治療的他透露，「先前從未出現如此傷勢，確實有點擔憂。」

金酒下半季至今，勝場仍未開胡，此戰8分不敵富邦後，球隊後場大將于煥亞更在此戰傷退，後續狀況如何還需再經過醫療團隊評估。

請繼續往下閱讀...

于煥亞此戰僅打19分29秒，貢獻2分、2籃板、6助攻、1抄截。賽後緊急透過儀器放鬆的他表示，「左脛骨出現嚴重疼痛感，今天比賽一跑就很痛，前幾天甚至連下樓梯都會痛。」

金酒教頭吳俊雄對於子弟兵狀況也不敢大意，強調周1就將讓于煥亞赴醫院檢查，釐清後續處理狀況。

于煥亞本季開打前由台啤轉往金酒，也打出「生涯年」表現，目前平均10.6分、3.2籃板、5.4助攻都是本土球員頂尖表現，日前他也風光奪下本季明星賽MVP殊榮，若金酒在近期戰績不佳情況下，于煥亞又無法正常發揮，對於金酒戰力肯定是一大考驗。

▲▼SBL第16季明星賽,黑白武士明星賽,于煥亞。（圖／記者季相儒攝）

▲于煥亞先前才風光奪下本季明星賽MVP殊榮。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 于煥亞金酒吳俊雄SBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

推薦閱讀

SBL／洪志善老將魂發威　金酒下半季仍一勝難求

ABL／米勒狂轟35分12籃板　夢想家連宰澳門黑熊5連勝

米歇爾狂掃生涯新高46分　遇聯盟龍頭公鹿照樣宰

SBL／周伯勳臨陣「借鞋」更猛　17分、13籃板領宰台銀

熱門新聞

中職／中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

費德勒奪生涯第100冠史上第二人　宰西西帕斯甜蜜復仇

影／日本球迷中文吶喊！「最強金牌柏融大王」應援曲響徹北海道

日職／札幌主場首秀掛蛋　王柏融自認太興奮

中職／張志豪開轟白搭　中信7比9不敵桃猿

讀者回應

﻿

最新新聞

1企排挑戰賽黃瀞萱撐起副位開心奪冠

2找到老將使用說明書　許晉哲領勝

3企排挑戰賽　張秝芸提醒穩定度要提升

4羅素遭嚴防　籃網季後賽拉警報

5健行球員沒膽識　離冠軍還很遠

熱門新聞

1兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

2高苑名單寫錯沒收　平鎮進冠軍戰

3費德勒奪生涯第100冠

4「最強金牌柏融大王」應援曲響徹北海道

5札幌首秀掛蛋　王柏融自認太興奮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366