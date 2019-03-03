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SBL／桃園巨蛋濕又滑　打打停停好無奈

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▲桃園巨蛋，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲桃園巨蛋地板又出現濕滑狀況，造成整場比賽打打停停。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／桃園報導

3日SBL例行賽壓軸戰，由璞園、達欣進行對決，雙方陣中分別擁有強森及梅奧兩位具有NBA資歷的超級洋將，兩人對決也格外吸引關注。但此戰卻有另類焦點，那就是比賽場館桃園巨蛋地板不斷出現疑似「滲水」狀況，造成比賽地板又濕又滑，甚至得出動衛生紙擦拭，比賽節奏也相當零碎，也讓比賽徹底失焦。

桃園巨蛋最後一周賽事，晚間最終戰達欣、璞園對決，場地卻是一再出現狀況，場上至少3處出現疑似滲水狀況，讓場邊負責拖地工讀生疲於奔命，甚至得出動板凳席球員拿衛生紙進行擦拭。

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這樣的離譜狀況也造成比賽節奏支離破碎，甚至雙方球員努力奮戰結果也徹底失焦，璞園最終以103比97勝出。

▲桃園巨蛋，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲此戰璞園強森與達欣梅奧的NBA等級對決，格外引發關注。（圖／籃協提供）

對於場館濕滑狀況主因究竟為何？各方說法也是眾說紛紜，達欣總教練范耿祥表示，「裁判跟我說是漏水，我也明確告知這樣是否乾脆停賽，否則摔一個(球員)後果不堪設想。」

璞園總教練麥班達則說，「看到球員滑來滑去，我想最重要的還是球員的安全，我相信暫停下來拖地，球員們都很願意。」

麥班達也說，「我覺得應該不是場地滲水，因為場邊工作人員拿衛生紙去擦拭都沒有水，我懷疑是球員身上的油脂，才會導致場地油油的。」

至於此戰強森與梅奧的NBA等級對決，強森全場拿下19分、10籃板、4助攻、4抄截，梅奧則是19分、6籃板、9助攻。

▲桃園巨蛋，達欣梅奧。（圖／籃協提供）

▲現場工作人員緊急利用衛生紙擦拭球場地板。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL桃園巨蛋籃球璞園強森陳冠全達欣梅奧
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