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林書豪加盟暴龍首度先發　慘澹8投0中輸活塞

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▲活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛瑞芬27分、7籃板捍衛活塞主場勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

季中轉戰暴龍至今6戰，林書豪4日在客場出征活塞之戰，終於獲得轉隊後首度先發機會。只不過林書豪的暴龍先發初體驗手感欠佳，全場8次出手全數落空，僅靠罰球拿下1分。但延長賽活塞傑克森(Reggie Jackson)關鍵三分球建功，帶起球隊10比0逆襲，最終活塞112比107勝出。

由於球隊主將雷納德(Kawhi Leonard)此戰輪休，林書豪此戰客場對上活塞擔綱先發，只不過此戰林書豪手感相當低迷，整場8次出手全數落空，僅靠罰球拿下1分。

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開賽首節地主活塞靠著當家球星葛瑞芬(Blake Griffin)單節獨拿14分帶領，24比19領先，次節則有射手肯納德(Luke Kennard)連續3記三分球建功，持續取得領先優勢。暴龍雖一度追近至兩分差，但葛瑞芬又是禁區強攻完成3分打，帶領活塞打出5比0反擊，半場終了活塞仍以48比45領先。

3節持續反撲的暴龍，連續遭吹技術犯規後反而激起團隊士氣，羅瑞(Kyle Lowry)、小賈索(Marc Gasol)連續兩記三分冷箭，反而以兩分壓過活塞。

靠著單節團隊7記三分球加持，暴龍第3節一度取得11分超前，另外兩軍此節共出現多達4次技術犯規，場上激烈狀況也稍稍升溫，暴龍此節打完反以5分超前。

但活塞在第3節末到第4節初打出15比0反擊，又以4分逆轉領先，終場前1分46秒，羅瑞三分命中，幫助暴龍追成兩分差。終場前57.9秒，小賈索兩罰俱中，幫助暴龍扳成98平局面，終場前41.8秒，活塞主控傑克森一次單打拋射建功，但暫停後的暴龍在終場前25.6秒由阿努諾比(OG Anunoby)補進追平，雙方進入延長賽。

延長賽暴龍明星控衛羅瑞個人連拿7分，反觀活塞僅能靠內線支柱卓拉蒙德(Andre Drummond)與葛瑞芬取分，但傑克森在剩下1分23秒時底線三分命中再度追平，隨後卓拉蒙德在剩下46.1秒兩罰俱中反超前，暴龍隨後連續兩波攻勢都無法追平，隨後肯納德、葛瑞芬4罰中3，活塞就以5分勝出。
▲暴龍西亞卡姆、林書豪。（圖／CFP） 

▲林書豪轉戰暴龍後首度先發，全場8投0中表現不佳。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪暴龍葛瑞芬活塞NBA籃球西亞卡姆羅瑞
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