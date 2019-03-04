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WSBL／電信狂轟隊史新高113分　台電主場周仍46分慘敗

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▲WSBL電信潘姿吟、台電郭佳紋。（圖／籃協提供）

▲電信潘姿吟19分、10助攻領勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

WSBL台電主場周4日晚間壓軸登場，本季至今仍一勝難求的台電面對電信女籃的兇猛火力，僅打了1節不到好球，最終電信靠著黃虹英24分及潘姿吟19分、10助攻帶領下，用隊史新高，也是WSBL史上次高的單場「113分」大勝，至於主場周的台電全場僅拿67分，最終以46分之差慘敗。

帶著主場周氣勢，台電開賽還靠著李郡歡、郭佳紋領軍，與電信展開對決，但兵多將廣的電信女籃，此戰團隊兩分球命中率高達62%，三分球命中率也有45%，全場電信11人有得分紀錄，最終轟下隊史新高的113分。

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電信單場113分也是WSBL史上單場得分次高紀錄，距離2009年國泰所寫下的114分，也僅有1分之差。

賽後電信執行教練黃曉潔與主控潘姿吟都幽默表示，「如果早點知道有此紀錄，一定會努力打破。」

而教頭黃曉潔也提到，「全隊從第1、2循環開始，整體投籃手感就很好，過去1個月休兵的狀態調整也以提升命中率為重點，今天看來是有收到效果，希望接下來能維持下去。」

而此戰攻下19分、3籃板、10助攻的潘姿吟則表示，「今天大家的表現確實很順，但我認為還能更好。自己的部分還需要在組織傳導方面多下苦工。」

輸球的台電方面，季前因為右膝外側副韌帶撕裂缺陣的李郡歡，此戰也首度回歸上陣，且替補27分41秒，就貢獻全隊最高17分。

李郡歡表示，「受傷期間心情相當低落，因此也特別積極復健，主場周又是回歸首戰，因此我是相當亢奮，可能也因為在這裡我是學妹，因此特別沒壓力，今天可以給自己的表現打70分。」

▲WSBL電信潘姿吟、台電郭佳紋。（圖／籃協提供）

▲台電當家主力郭佳紋此戰仍有13分、5助攻、2抄截表現。（圖／籃協提供）

關鍵字： WSBL電信台電潘姿吟李郡歡女籃籃球黃曉潔籃球
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