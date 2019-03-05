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認定波辛基斯將是未來基石　諾威斯基：否則不會交易來

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▲▼諾威斯基（Dirk Nowitzki）（圖／CFP）

▲諾威斯基親口認證，直言波辛基斯將是獨行俠未來的領袖。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季結束後可能將正式告別NBA，「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)在獨行俠的未來藍圖上，似乎也有著高度信心。特別是日前交易來的波辛基斯(Kristaps Porzingis)，更被德佬視為獨行俠未來核心指標。諾威斯基表示，「波辛基斯會是一位建隊基石型的天才，他會打出很棒的職業生涯，否則我們就不會交易他來了。」

生涯第21個NBA賽季，年過40歲的諾威斯基5日對上籃網之戰依舊先發上陣，可惜全場手感欠佳13投僅2中，拿4分、4籃板，獨行俠最終也以39分之差敗北。

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但諾威斯基賽後點名本季仍持續為膝傷復健的「獨角獸」波辛基斯，認為這位7呎3吋的歐陸長人，就將是獨行俠的未來希望。

諾威斯基表示，「我們認為他會是建隊基石型的天才球員，他會打出很長、很棒的職業生涯，否則我們就不會交易他來了。」

波辛基斯上季在尼克繳出平均22.7分、6.6籃板、2.4阻攻的生涯年表現，但季末卻遭遇左膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢休養至今，在獨行俠透過交易換來這位23歲新星後，他也被視為「德佬接班人」的最佳人選，如今再得到諾威斯基的親口認定，波辛基斯未來在獨行俠的發展也格外令人期待。

不過波辛基斯本季至今仍持續為膝傷復健，這個賽季要正式上場的機率並不高。

▲獨行俠正式歡迎波辛基斯加盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯被視為獨行俠未來建隊核心。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 波辛基斯尼克籃球NBA獨行俠唐西奇諾威斯基
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