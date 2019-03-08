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里拉德飆51分還是輸　雷霆衛少轟37分本季橫掃拓荒者

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▲雷霆衛斯布魯克、拓荒者里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲全場飽受噓聲的衛斯布魯克最終仍領軍擊潰拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

賽前同為39勝25敗，雷霆與拓荒者8日進行本季最後一次交手，贏球者就能升至西區第3位，也讓此戰打來衝突火藥味十足。拓荒者當家球星里拉德(Damian Lillard)狂飆本季個人新高51分，但延長賽雷霆由衛斯布魯克(Russell Westbrook)挺身而出拿下關鍵8分，雷霆129比121勝出，本季橫掃拓荒者。

開賽拓荒者率先取得領先，但雷霆首節末段打出11比2反擊取得領先，首節雷霆31分當中，衛斯布魯克就包辦其中13分。但此戰衛少頻頻與拓荒者球迷言語交鋒，也讓他只要拿球就飽受全場噓聲伺候。

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第2節終了前3分15秒，衛斯布魯克推倒拓荒者中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)，裁判經過慢動作檢視，對刻意出腳的紐基奇祭出吹技術犯規，衛少則領到一次惡意犯規。

隨後雙方仍激烈拉鋸互換領先，由於先前紐基奇遭喬治(Paul George)切入一拐重擊倒地，終場前4.4秒紐基奇終於雷霆喬治爆發衝突，紐基奇也領到此戰第2次技術犯規退場，頂替罰球的萊比錫爾(Skal Labissiere)雖兩罰不進，但終場前2.9秒阿米努(Al-Farouq Aminu)搶籃板遭對手犯規兩罰俱中，拓荒者驚險逼入延長。

進入延長賽，雷霆雙星徹底掌握節奏，特別是衛斯布魯克個人獨拿8分，喬治也利用切入製造罰球機會，最終雷霆延長賽打出16比8猛攻，以8分之差收勝。

雷霆此戰贏球後，本季4度交手拓荒者以「橫掃」作收，且此戰勝利也讓雷霆戰績上升到西區第3位，而拓荒者則滑落至第5位。

拓荒者里拉德全場狂飆本季個人新高的51分外帶5籃板、9助攻，麥卡倫(CJ McCollum)25分，紐基奇13分、17籃板，但他關鍵時刻遭驅逐出場，也讓拓荒者禁區造成重傷害。

雷霆衛斯布魯克拿下全隊最高37分，喬治則是32分、14籃板、6助攻、3抄截，但整體手感不佳，23次出手僅命中7球。

▲雷霆衛斯布魯克、拓荒者里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德此戰轟下本季個人新高51分，拓荒者仍在延長賽敗北。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 衛斯布魯克雷霆NBA籃球喬治拓荒者里拉德紐基奇
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