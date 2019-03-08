運動雲

> >

坐觀眾席惹議　朗多：大家錯過欣賞詹皇的偉大

ETtoday運動雲

▲▼朗多。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗多希望外界別過分討論自己坐在觀眾席一事。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

湖人在7日以16分之差不敵金塊，比賽末段主控朗多(Rajon Rondo)選擇「遠離」球員席，獨自坐在一旁觀眾席的奇特狀況，也引發外界熱議，也傳出湖人管理層和朗多就此事進行了討論。不過朗多本人公開喊話，強調是外界過分解讀，朗多強調，「大家忙著分析發生了什麼，卻忽略了欣賞及讚美詹皇的機會。」

距離西區季後賽第8位的勝差已經來到6.5場，湖人7日對上金塊之戰最後48秒，紫金軍團主控朗多未坐在球隊板凳區，而是獨自坐在一旁場邊觀眾席的舉動，也引發外界討論，據美國媒體報導，湖人管理層也特別與朗多針對此事進行了討論，確定不會因此遭到隊內禁賽或罰款。

請繼續往下閱讀...

朗多8日也特別對此發文公開澄清，並強調外界應該把焦點放在欣賞詹姆斯的偉大里程碑。

朗多表示，「大家都想分析解讀這個狀況，但大家真正該討論的是我的隊友詹姆斯(LeBron James)，他昨天如何達成了一個偉大的里程碑。外界都忙著分析比賽最後48秒發生了什麼事，以至於錯過了欣賞、祝賀及讚美詹姆斯的機會。」

最後朗多也不忘恭賀詹姆斯，「你值得上帝為你安排的所有成功與幸福，恭喜我的兄弟，保持偉大！」

朗多本季平均可繳出9分、5.2籃板、7.6助攻，但整季因大小傷勢影響，至今僅為湖人出賽31場。

▲湖人詹姆斯、朗多。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗多要大家記得詹姆斯的偉大。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 朗多湖人詹姆斯總冠軍NBA籃球勇士Rajon Rondo
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

推薦閱讀

「全力詹」衝季後賽失靈　湖人宣布詹皇上場時間將縮限

WSBL／劉嘉瑋隊長挺身飆15+8+4　電信22分大勝台元

WSBL／台電慘輸62分悲情持續　苦領「跨季28連敗」

SBL／生吃高麗菜的悍將　塞瑟夫勇奪第13周最佳球員

熱門新聞

全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

日職／王柏融春訓狀況好　潘忠韋：幾乎不打壞球

用毛巾遮住總得分超喬丹的激動　詹皇：我們都想成為MJ

中職／麥卡貝240場例行賽全程轉播！爪TV新增子母畫面

國民小史本季年薪3830萬最高　哈波馬查多擠不進前10

中職／蔡齊哲5局無安打吸引恐龍關注　兄弟7比0完封勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1墨西哥聯盟拒絕捍力克加盟

2則本昂大落枕後　準備動手肘手術

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4朗多：大家錯過欣賞詹皇的偉大

5跟史丹頓比腕力　喬志答案很謙虛

熱門新聞

1戴資穎直落二退張蓓雯　晉8強對塞娜

2王柏融春訓狀好　潘忠韋：不打壞

3詹皇用毛巾遮住總得分超喬丹的激動

4麥卡貝全程轉播！爪TV新增子母畫面

5MLB本季年薪榜　小史3830萬最高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366