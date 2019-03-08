坐觀眾席惹議　朗多：大家錯過欣賞詹皇的偉大

▲朗多希望外界別過分討論自己坐在觀眾席一事。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

湖人在7日以16分之差不敵金塊，比賽末段主控朗多(Rajon Rondo)選擇「遠離」球員席，獨自坐在一旁觀眾席的奇特狀況，也引發外界熱議，也傳出湖人管理層和朗多就此事進行了討論。不過朗多本人公開喊話，強調是外界過分解讀，朗多強調，「大家忙著分析發生了什麼，卻忽略了欣賞及讚美詹皇的機會。」

距離西區季後賽第8位的勝差已經來到6.5場，湖人7日對上金塊之戰最後48秒，紫金軍團主控朗多未坐在球隊板凳區，而是獨自坐在一旁場邊觀眾席的舉動，也引發外界討論，據美國媒體報導，湖人管理層也特別與朗多針對此事進行了討論，確定不會因此遭到隊內禁賽或罰款。

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朗多8日也特別對此發文公開澄清，並強調外界應該把焦點放在欣賞詹姆斯的偉大里程碑。

朗多表示，「大家都想分析解讀這個狀況，但大家真正該討論的是我的隊友詹姆斯(LeBron James)，他昨天如何達成了一個偉大的里程碑。外界都忙著分析比賽最後48秒發生了什麼事，以至於錯過了欣賞、祝賀及讚美詹姆斯的機會。」

最後朗多也不忘恭賀詹姆斯，「你值得上帝為你安排的所有成功與幸福，恭喜我的兄弟，保持偉大！」

朗多本季平均可繳出9分、5.2籃板、7.6助攻，但整季因大小傷勢影響，至今僅為湖人出賽31場。

▲朗多要大家記得詹姆斯的偉大。（圖／達志影像／美聯社）