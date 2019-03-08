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「全力詹」衝季後賽失靈　湖人宣布詹皇上場時間將縮限

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▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯本季可能無法率領湖人在季後賽登場。（圖／路透社）

記者杜奕君／綜合報導

在距離西區第8位已經差距多達「6.5場」情況下，湖人及當家球星詹姆斯(LeBron James)面臨的考驗可說是越來越嚴峻，而湖人球團似乎也開始做出抉擇，球團方面表示，接下來「詹皇」在剩餘的17場例行賽將確定受到「上場時間限制」，平均出賽時間將落在28至32分鐘，另外在連續賽程也將視情況決定是否出賽。

生涯總得分超越喬丹(Michael Jordan)的紀錄之夜，詹姆斯最終仍遺憾無法帶領湖人迎向最終勝利。也讓湖人距離目前暫居西區第8的馬刺、快艇已達6.5場勝差，在僅剩17場例行賽情況下，紫金軍團想要搶下季後賽席次，確實有極大難度。

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下半季曾喊出將力拚進入季後賽，詹姆斯的「全力詹模式」如今看來可能宣告失靈，而湖人管理層也可能做出重大決定，讓詹姆斯在剩餘賽程進行上場時間限制及輪休狀況。

根據美國《Yahoo體育》報導，湖人在幾乎確定退出季後賽競爭行列情況下，詹姆斯接下來受到一定上場時間限制，每場上場時間將會落在28到32分鐘上下。

另外，在連續日出賽條件下，詹姆斯也可能在「背靠背」賽程進行輪休，一切將視當時詹姆斯個人狀態來決定。

本季選擇投入年輕的湖人陣營，詹姆斯在經歷職業生涯最長的傷勢缺陣情況下，加上團隊始終無法打出穩定戰績，湖人管理層在此時若真的做出「保護」詹姆斯的決定，以延長其選手生涯的決定，似乎也就不難理解。

現年34歲的詹姆斯本季平均仍可繳出27.1分、8.6籃板、8助攻，3項數據都是全隊最高，投籃命中率高達51.2%，且平均上場時間仍高達35分34秒。

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯接下來上場時間傳出將受到限制。（圖／路透社）

關鍵字： 詹姆斯湖人LBJNBA籃球LeBron James
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