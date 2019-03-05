WSBL／劉嘉瑋隊長挺身飆15+8+4　電信22分大勝台元

▲劉嘉瑋內餡的紮實打法，替電信女籃收下農曆年後2連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

身為電信女籃隊長，同時身兼HBL南山女籃助教，劉嘉瑋學習用更成熟的心態比賽，果然讓自己的表現更加沉穩。5日劉嘉瑋單場繳出15分、8籃板、4抄截、3阻攻的全面數據，包括第4節一次精彩底線轉身反勾，幫助電信最終以71比49痛宰台元，電信女籃也在農曆年後喜獲2連勝。

此戰台元、電信對壘，開賽台元還能靠著新秀卓敬個人火力，與電信戰成16平。但第2節電信打出22比9猛烈攻勢，就此拉開比分差距，最終也以22分之差大勝。

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電信中鋒劉嘉瑋此戰貢獻15分、8籃板、4抄截、3阻攻，身為隊長的她，末節也秀了一手底線單打反勾，稱職扮演禁區守護神角色。

賽後劉嘉瑋表示，「雖然自己要身兼南山助教，但訓練絕對不缺席，先前在HBL的女籃8強賽也是下午帶隊比完賽，晚上就回到母隊繼續訓練，因為我愛我的工作，現階段也以球員身分為主，所以當然要把份內工作做到最好。」

本季也擔任電信女籃隊長，劉嘉瑋表示，「其實祺姐(文祺)幫助我很多，她算是球隊隱形的領導者，我在她身上也學到很多帶領球隊的方式。」

▲老將文祺的加入，讓劉嘉瑋學到更多領導球隊的方法。（圖／籃協提供）