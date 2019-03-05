WSBL／台電慘輸62分悲情持續　苦領「跨季28連敗」

▲台電此戰又以多達62分之差敗北。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

雖然有「主場周」氣勢奧援，但球隊整體實力、經驗值都居WSBL之末的台電，5日對上女籃霸主國泰，戰況呈現一面倒狀況，台電最多甚至一度落後達65分，最終國泰7人得分上雙，以104比42痛宰台電，也讓台電苦吞例行賽跨季28連敗。但台電教頭林紀妏仍強調，「球隊仍要克服、面對防守不佳的最大問題。」

此戰開賽國泰就打出22比3的猛烈攻勢，首節更以27比6大幅領先台電，台電單節僅拿6分，其中4分還是由得分之鑰郭佳紋所包辦。

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第2節台電戰況更加吃緊，原因就在於郭佳紋左手指一度受傷退場接受治療，也讓國泰趁勢擴大領先來到41比8。

雖然郭佳紋經過短暫包紮後重新回到場上，但國泰在上半場終了前2分5秒，黃柔甄飆進底線三分球後，仍拉開多達40分領先，隨後韓雅恩更在上半場中了前飆進壓哨中距離，讓國泰上半場就以54比12遙遙領先。

第3節國泰仍持續火力放送，內、外線全面出擊情況下，比分甚至來到極其大的差距狀況，3節打完國泰已經領先達57分。

末節國泰仍是窮追猛打，最大差距來到「92比27」的65分，所幸台電隨後打出11比4反擊，也避免追平WSBL單場最低分(佛光大學，31分)的窘境，但最終國泰仍以62分的懸殊差距大勝。

台電自第12季末例行賽2連敗開始，到第13季18戰全敗，加上目前開季8連敗，形同跨3季「例行賽28連敗」。

執教至今仍首勝難求的台電教頭林紀妏賽後表示，「球隊的防守端出了問題，身為教練的我就是要提供方法給球員，也希望球員們不要因為連兩戰慘敗就受到影響。」

林紀妏也透露，「台電高層對於球隊仍相當支持，今年除了增加心理諮商師外，也計畫在8或9月出國進行移地訓練。」但林紀妏也不諱言，「現階段當然希望找到有經驗的球員進行補強，才是解決球隊戰力不足的最快途徑。」

▲國泰林育庭上場不到12分鐘就高效率攻下12分。（圖／籃協提供）