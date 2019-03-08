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林書豪爆料不想打了？　自稱季初曾考慮退役

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪坦言季初曾一度出現退役念頭。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

林書豪近期轉戰東區爭冠勁旅暴龍，有機會朝季後賽更高目標邁進。但豪小子8日在IG與球迷進行限時動態問答時卻「爆料」，自己在季初曾一度考慮退役，因為當時身體與膝蓋每天都很痛。林書豪甚至表示，「籃球是一項美妙的運動，但也是心碎的來源。」

本季開打前遭到交易至老鷹，林書豪在明顯非球隊重建核心情況下，上半季即將終了前與老鷹協議買斷合約，隨後加入東區爭冠勁旅暴龍陣營，並成為球隊後場重要輪替陣容。

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但林書豪在8日於個人IG社群與球迷進行問答互動時透露，「自己很多次想要放棄，甚至季初還曾考慮過退役，當時的我無論身體或膝蓋每天都很痛，籃球一直是很美妙的運動，但也是心碎的來源。」

被問到加盟暴龍至今三分球仍是「17投0中」，林書豪也強調，「就是繼續投，心理要記住，下一球一定會進的。」另外林書豪也透露，「最近加強了很多投籃，有時候你不能馬上看到結果，但那也沒關係，因為你永遠不知道什麼時候會突破難關。」

林書豪本季平均可繳出10.2分、2.4籃板、3.5助攻，而加盟暴龍至今7戰則有6.3分、2.6籃板、2.9助攻表現。

▲卡特、林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪本季開打前原本為老鷹陣中一員。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪暴龍NBA籃球
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