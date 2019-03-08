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「表弟」遭受太多批評　勇士總管：責任該由全隊承擔

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▲勇士表弟卡森斯 。（圖／CFP）

▲卡森斯本季成為勇士衛冕的重要補強。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季選擇加入衛冕軍勇士組成「5星連線」，經歷阿基里斯腱傷勢重創的明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)在傷癒歸隊後，整體表現卻遭受不少質疑與批評，特別是防守端表現，更成為卡森斯遭抨擊最大重點。對此勇士總管(Bob Myers)在受訪時直言，「卡森斯遭受了太多批評，我認為這是全隊的責任。」

上季遭遇阿基里斯腱重創傷勢，卡森斯在本季選擇加盟4年內3度奪冠的勇士，而球團也讓他安心復健直到傷勢痊癒，才正式恢復上陣。

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1月底才正式回歸賽場的卡森斯，至今出賽17戰平均可繳出15.5分、8.1籃板、3.2助攻，另外還有1.2抄截、1.3阻攻，恢復狀況算是相當不錯。

但卡森斯在眾星雲集的勇士，仍不免遭受批評質疑，對此勇士總管邁爾斯就特別替「表弟」喊話，認為卡森斯可能真的承受了太多的批評。

邁爾斯強調，「在某些方面，我認為我們全隊都該遭受批評，當一支球隊止步不前時，我認為這是所有人的責任。在防守端有他時我們防得很差，但沒有他時我們也防得很差，我們在防守端一直表現不好。」

「在進攻端，卡森斯在禁區給了我們更多進攻選擇，而我們仍在努力弄清楚如何利用這點，我認為當季後賽打得很激烈時，卡森斯會變得更加重要。」邁爾斯強調。

卡森斯復出至今，勇士戰績13勝4敗，目前仍居西區例行賽第1位。

▲勇士卡森斯。（圖／CFP）

▲勇士總管認為卡森斯受到外界太多批評。（圖／CFP）

關鍵字： 卡森斯表弟勇士NBA籃球DeMarcus Cousins
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