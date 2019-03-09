運動雲

> >

SBL／呂政儒將成5000分先生　聯賽最偉大射手當之無愧

ETtoday運動雲

▲▼呂政儒、桑尼（Sani Sakakini）。（圖／籃協提供）

▲呂政儒9日有望向生涯5000分正式叩關。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL聯賽史上首位「5000分先生」，或許在9日晚間板橋例行賽就將誕生，裕隆當家球星「男模」呂政儒生涯累積總得分達「4987分」情況下，僅差13分就能成為SBL史上首位達成5000分好手，征戰SBL甚至代表中華隊出戰各大國際賽多年，呂政儒絕對已是SBL聯賽史上「最偉大射手」的最佳代言人。

7日對上台啤之戰趕進度轟得21分，呂政儒距離生涯5000分僅剩13分差距，雖然男模僅淡然表示，「球隊贏球最重要」，但呂政儒本季在超越田壘成為SBL史上總得分王之後，如今再向生涯5000分叩關，可說完成了球員生涯的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

身高194公分，同時具備穩定投籃手感，呂政儒在「黃金世代」陣中，向來是主力射手的代表人物，甚至在SBL聯賽史上，都足以列為最偉大射手的代表。

上季勇奪「年度MVP」最高榮耀，呂政儒這個賽季能否帶領裕隆重返冠軍榮耀，自然是一大焦點，本季仍可繳出13.6分、2.9籃板、2.2助攻表現下，呂政儒仍是球隊攻城掠地的指標球星。

9日面對富邦勇士之戰，呂政儒能否挑戰生涯5000分並幫助裕隆終止近期一波3連敗低潮，絕對就是此戰最大關鍵。

▲裕隆呂政儒、道森、桑尼，台啤蔣淯安。（圖／籃協提供）

▲呂政儒已經成為SBL史上總得分王。（圖／籃協提供）

關鍵字： 呂政儒裕隆SBL籃球三分球射手男模5000分
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

推薦閱讀

「表弟」遭受太多批評　勇士總管：責任該由全隊承擔

里拉德飆51分還是輸　雷霆衛少轟37分本季橫掃拓荒者

林書豪爆料不想打了？　自稱季初曾考慮退役

坐觀眾席惹議　朗多：大家錯過欣賞詹皇的偉大

熱門新聞

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1連40場25+　哈登追平喬丹史上第4

2HVL簡佳慧帶內湖直落三退景美拿第5

3連珍羚大獎賽封后金牌積分700分

4道奇火球男煮蝦久站5小時背受傷

5哈登戲耍巴特勒飆31分輕取七六人

熱門新聞

1林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

2歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4納斯：林書豪一臉不知所措

5林書豪拚暴龍季後賽固定輪替

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366