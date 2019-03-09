SBL／呂政儒將成5000分先生　聯賽最偉大射手當之無愧

▲呂政儒9日有望向生涯5000分正式叩關。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL聯賽史上首位「5000分先生」，或許在9日晚間板橋例行賽就將誕生，裕隆當家球星「男模」呂政儒生涯累積總得分達「4987分」情況下，僅差13分就能成為SBL史上首位達成5000分好手，征戰SBL甚至代表中華隊出戰各大國際賽多年，呂政儒絕對已是SBL聯賽史上「最偉大射手」的最佳代言人。

7日對上台啤之戰趕進度轟得21分，呂政儒距離生涯5000分僅剩13分差距，雖然男模僅淡然表示，「球隊贏球最重要」，但呂政儒本季在超越田壘成為SBL史上總得分王之後，如今再向生涯5000分叩關，可說完成了球員生涯的重要里程碑。

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身高194公分，同時具備穩定投籃手感，呂政儒在「黃金世代」陣中，向來是主力射手的代表人物，甚至在SBL聯賽史上，都足以列為最偉大射手的代表。

上季勇奪「年度MVP」最高榮耀，呂政儒這個賽季能否帶領裕隆重返冠軍榮耀，自然是一大焦點，本季仍可繳出13.6分、2.9籃板、2.2助攻表現下，呂政儒仍是球隊攻城掠地的指標球星。

9日面對富邦勇士之戰，呂政儒能否挑戰生涯5000分並幫助裕隆終止近期一波3連敗低潮，絕對就是此戰最大關鍵。

▲呂政儒已經成為SBL史上總得分王。（圖／籃協提供）