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SBL／B.戴維斯持續低迷　李啟億仍未鬆口換洋將

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▲裕隆呂政儒、B.戴維斯，富邦張宗憲。（圖／籃協提供）

▲B.戴維斯此戰仍無法幫助裕隆贏得勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

來台加盟裕隆至今僅打出1勝4敗成績，B.戴維斯是否能撐過本季「洋將大限」，也成為外界關注焦點。對此，裕隆執行教練李啟億仍不鬆口，但強調B戴維斯確實有點無法控制，也認為他的腳傷並未完全康復，在洋將大限前仍會再做評估。

9日對上富邦勇士之戰又僅打14分鐘，拿下6分、4籃板、1助攻、1抄截，B.戴維斯甚至在比賽途中還一度與教頭李啟億針對是否被換下場進行爭論。

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但雙方教頭都不約而同指出，B.戴維斯這點的問題，成為勝負分野重要關鍵。

富邦總教練許晉哲表示，「裕隆開賽僅啟用單洋將，有特別提醒球員別被亂到，另外就針對裕隆在BD上場時打得很亂這點來打。」

裕隆教頭李啟億則認為，「BD的整體狀況確實不好，我認為他的腳傷還沒完全痊癒，另外他也無法控制，他在場上的時候，團隊整體攻守配合都有問題，流暢度也變得很差。」

但是否就確定B.戴維斯將遭到撤換，李啟億仍不願明確表態，「我們在洋將大限前，會再討論評估。」

本季SBL洋將大限將於3月11日截止，據了解B.戴維斯被撤換機率並不低。

▲裕隆B.戴維斯（圖／籃協提供）

▲B.戴維斯加盟裕隆至今表現低迷。（圖／籃協提供）

關鍵字： B.戴維斯裕隆李啟億SBL籃球Bryan Davis
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